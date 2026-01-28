Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escola de Idiomas abre la encuesta de oferta educativa para 2026-27

REDACCIÓN

Vilagarcía

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía acaba de abrir su encuesta sobre la oferta educativa del próximo curso (2026-27), en la que pueden participar tanto los alumnos actuales del centro como cualquier otra persona interesada en estudiar alguna de las seis lenguas que se imparten en la escuela de Vilagarcía, que son alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. A mayores, el cuestionario incluye una pregunta de sondeo sobre qué otros idiomas serían de interés para los potenciales alumnos.

La finalidad de esta encuesta es la de optimizar al máximo la oferta educativa, adaptándola de este modo a las necesidades del entorno. El plazo para realizar la encuesta finaliza el 28 de febrero.

La edad de acceso a los estudios en una escuela de idiomas es a partir de los 14 años, siempre y cuando sea una lengua que no sea su primera lengua extranjera en el centro educativo, y a partir de los 16 años en cualquier otra.

