El ensayo clínico Sincigal prosigue en Arousa con nuevas citaciones a voluntarios

El Sergas está citando de nuevo a los ciudadanos para participar en el ensayo clínico Sincigal, con el que se pretende conocer en qué medida la vacuna Abrysvo es capaz de reducir las hospitalizaciones a causa del virus respiratorio sincitial. El ensayo también se está realizando en el Hospital do Salnés, en Vilagarcía.

De este modo, las personas que quieran participar en el ensayo pueden acudir este fin de semana (el sábado, 31 de enero, y el domingo, 1 de febrero) al Hospital do Salnés. El equipo de enfermería que coordina el proyecto está en el sótano, en la zona de Medicina Preventina, y atenderá a los voluntarios los dos días de 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. Pueden acudir tanto los arousanos que estos días estén recibiendo los mensajes del Sergas en sus teléfonos móviles, como quienes deseen participar en el ensayo de forma voluntaria.

Eso sí, los pacientes deben tener claro que el hecho de recibir el mensaje o de acudir al Hospital no garantiza que vayan a recibir la vacuna. Al tratarse de un ensayo, tiene que haber dos grupos, uno vacunado y otro no, y la decisión sobre a quién se le administra el antídoto se toma en el momento de forma aleatoria.