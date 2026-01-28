La emocionante historia de Lola llega a Vilagarcía

Durante 90 minutos, la voz de Lola. Una vida resumida en hora y media; o, más bien, muchas vidas contadas en hora y media. La de Lola, sí, pero también las de sus padres, encarcelados durante años por el franquismo; y las de sus hermanos, condenados a escapar de España o a la pobreza más cruel o, en el peor de los casos, a morir en una cuneta. Y más vidas todavía, porque en la voz de Lola, en su testimonio ante la cámara manejada por Antonio Caeiro, palpita la tragedia que asoló a millones de españoles tras el estallido de la Guerra Civil española y la brutal represión que le siguió.

Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado da Memoria celebran esta semana varias actividades sobre la represión franquista. La primera de ellas es mañana jueves, a las 20.00 horas, y consiste en la inauguración de la muestra «As portas do horror: o campo de concentración de Camposancos», en la casa da cultura de la Rúa do Río. Media hora después, en el mismo lugar, se proyectará «Lola», documental con el que el vilagarciano Antonio Caeiro obtuvo el premio al mejor director en la pasada edición del festival de cine de Ourense.

Dolores Blanco (c.) junto a una sobrina y un vecino de Ponteareas , durante la exhumación.

Lola es Dolores Blanco Rodal, una vecina de Cangas do Morrazo que despertó a la vida de golpe con 15 años. Esa era su edad cuando estalló la Guerra Civil, que terminaría deshaciendo su familia.

Antonio Caeiro la conoció en 2005, tras la proyección de un documental suyo en Cangas. Lola le contó su historia y el vilagarciano supo de inmediato que era una persona especial. Dos años después, Margarita Teijeiro y él -fundadores del Faiado da Memoria- asistieron a un acto organizado por el bipartito de la Xunta de Galicia en homenaje a las mujeres represaliadas, y allí estaba Lola. «Fue una de las personas que habló, e hizo una advertencia que hoy por desgracia se ha vuelto realidad. Dijo: Ellos están ahí y volverán por nosotros», rememora ahora Caeiro, preocupado por el avance de la extrema derecha en muchos países, incluido España.

Dos meses más tarde, Margarita Teijeiro y Antonio Caeiro estaban de vuelta en Cangas, grabando a Lola. Ese fue la semilla del documental que se proyectará mañana en Vilagarcía: una historia contada en primera persona sobre la brutalidad humana, pero también sobre la esperanza.

Vidas trágicas

Dolores Blanco tenía tres hermanos. Al mayor, Pepe, no volvió a verlo hasta 1976, porque la guerra lo sorprendió cumpliendo el servicio militar en la Armada, en Alicante, por lo que quedó del lado republicano. Sobrevivió a la contienda armada, pero huyó a Francia. «Pasados los años intentaron reunirse en Irún -apunta ahora Antonio Caeiro-, pero a Lola le faltaban unos papeles y solo pudieron verse a lo lejos, sin cruzar la frontera ninguno de los dos».

A su otro hermano, Ángel, lo mataron el 4 de abril de 1937. «Llevaba tiempo detenido, porque a los que tenían familiares en el bando republicano los arrestaban y amenazaban para que sus parientes se pasasen al bando nacional». Los padres de Lola, ambos sindicalistas, acabaron con sus huesos en prisión. A la madre la sacaron de casa en plena noche, «y ni siquiera le dejaron vestirse». Tardó diez años en volver a casa; pero cuando regresó a Cangas estaba ya muy enferma, y murió pronto.

Exhumación de la fosa común donde fue enterrado un hermano de Dolores Blanco. / FdV

«Lola y su hermana, que tenía dos años menos, quedaron solas durante mucho tiempo, en la pobreza más absoluta, y sobrevivieron gracias a la ayuda que le daban algunos vecinos en secreto», explica Antonio Caeiro. Un infierno en vida que se prolongó durante muchas décadas, demasiadas.

Pero al final del túnel había un tímido fulgor de esperanza. O Faiado da Memoria preguntó a Lola si le gustaría intentar recuperar el cuerpo de su hermano Ángel, enterrado en una fosa común en Xinzo (Ponteareas), «y nos contestó que era lo que más ilusión le hacía en la vida», rememora Caeiro. Hablaron con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y lograron desenterrar los cuerpos de ocho víctimas. También eso sale en el documental. «Al terminar los pases, veíamos a la gente salir con la cara desencajada. A nosotros, ver ese sufrimiento en el público nos alegraba, porque eso significa que la voz de Lola les había llegado a donde tenía que llegarles».

Porque, al final, Lola no va solo del pasado, sino también del futuro. «Estamos donde estamos por la ignorancia que hace que haya niños que aseguren que con Franco se vivía mejor (...) Nos gustaría pasar este documental en los institutos, porque ese público necesita escuchar historias como la de Lola», concluye Antonio Caeiro.

Noticias relacionadas

Más actividades

Tras la exposición sobre el campo de concentración de Camposancos (A Guarda) y la proyección de «Lola», las actividades de O Faiado e Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica prosiguen el sábado. A las 12.30 horas, harán un homenaje a tres mujeres de Vilagarcía represaliadas por el franquismo y los falangistas, y posteriormente se celebrará en Carril el tradicional Xantar da Memoria.