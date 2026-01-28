El Concello impulsa la musealización del Castro de Alobre tras los últimos hallazgos

El Concello de Vilagarcía ha dado un nuevo paso para convertir el Castro de Alobre en un gran parque arqueológico visitable. El gobierno local ha iniciado los trámites para musealizar dos hallazgos localizados en la parcela de la avenida Valle Inclán: una cetaria romana (factoría de salazón) y la puerta marítima que comunicaba el asentamiento con el litoral. La redacción del proyecto ha sido encargada a Citania Arqueoloxía, la misma empresa que realizó el control de obra, las catas y la posterior excavación en estos terrenos, por lo que dispone de un conocimiento detallado del yacimiento y de su entorno inmediato.

El contrato se ha adjudicado por 968 euros y fija un plazo de tres meses para disponer de la propuesta técnica. La intervención se centrará en el espacio situado entre el lateral del supermercado, el parque botánico Enrique Valdés Bermejo y la finca de O Montiño, donde se ubica el núcleo castrexo. La superficie a poner en valor alcanza los 1.016 metros cuadrados, ampliada tras la aparición de la porta marítima, que obligó a extender el área de protección prevista inicialmente.

La actuación no se limita a conservar restos: busca explicar su significado, facilitar su lectura por parte del público y, sobre todo, integrarlos en un itinerario conjunto con el jardín botánico y el propio castro. En esa línea, se prevé habilitar un paso de conexión entre las distintas áreas para que se puedan recorrer de forma continua.

La zona quiere convertirse en un importante reclamo para el turismo cultural. / Iñaki Abella

La iniciativa se enmarca en una política municipal orientada a la protección del patrimonio y a su apertura a la ciudadanía. El objetivo pasa por reforzar el conocimiento de las raíces de Vilagarcía y sumar un recurso de interés para el turismo cultural, con un relato coherente y accesible.

Los estudios y campañas desarrolladas durante años en Castro de Alobre subrayan la relevancia del enclave. Está acreditado que fue un asentamiento activo entre los siglos I a. C. y IV d. C., aunque se han recuperado también restos de ánforas datadas en el siglo III a. C.. La diversidad de materiales hallados —con procedencias amplias, incluso vinculadas a ámbitos mediterráneos— refuerza la idea de una intensa actividad comercial por vía marítima. Ya en la primera mitad del siglo XX se documentaron en la zona elementos tan valiosos como un ara romana dedicada a Neptuno y una necrópolis.

Hasta ahora, el público podía conocer en O Montiño estructuras castrexas exhumadas en campañas recientes, como recintos de planta ovalada y restos de un horno. Con esta musealización se aumenta el valor del castro.