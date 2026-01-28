La comisión de fiestas de San Fidel continúa en 2026 para asegurar la celebración en Carril

La comisión de fiestas de San Fidel no se irá, al menos de momento. Después de anunciar a finales del pasado año su intención de dar un paso al lado, el grupo encabezado por Moisés Campos ha decidido continuar durante 2026 para evitar que Carril se quede sin una de sus celebraciones más arraigadas.

La razón es doble: por un lado, la ausencia de relevo al que traspasar el testigo; por otro, el superávit con el que se cerró la última edición, un remanente que la comisión prefirió custodiar durante unos meses a la espera de poder formalizar la transferencia a un nuevo equipo.

Ese relevo no llegó. «Aguantamos unos meses a la espera de que hubiese un relevo para hacer una transferencia del dinero sobrante, pero nadie apareció», explica Campos. Ante el escenario de vacío organizativo, la comisión optó por mantenerse activa y buscar financiación mediante comidas populares, el mismo modelo que ya funcionó el año pasado.

Este 2026 serán dos las convocatorias para reunirse en torno a una mesa: el 4º Xantar do Cocido, que se celebrará el 14 de febrero, y otra comida con pulpo y churrasco, el 16 de mayo. Ambas se celebrarán en las inmediaciones de la lonja de Carril, con una carpa, a 35 euros por menú y con propuesta infantil de 15 euros para la cita del 14 de febrero. El plazo de inscripción finaliza el lunes 9 de febrero, con un máximo de 250 plazas. A falta de varios días, ya hay 130 personas apuntadas. Las reservas se realizan en los teléfonos 629 541 781, 627 542 297 y 618 053 135.

La recaudación marcará el alcance de la programación de julio. San Fidel se celebrará solo el domingo 26 de julio, una circunstancia que, según Campos, facilita la contratación de orquestas si el presupuesto lo permite. En todo caso, la comisión —formada ahora por Moisés Campos, Bea García y Agar Buján— tiene claro el objetivo de partida para este 2026: «Respetar la tradición». La regata de los barcaños, la fiesta de la espuma, los juegos populares y los cabezudos aparecen como ejes fijos. La contratación de orquestas está supeditada al presupuesto que se pueda alcanzar. Para el propio 14 de febrero ya se ha diseñado una jornada completa, con gaiteiros, el solista Dieguiño, sesión vermú y tardeo, y cierre nocturno con DJ Alkalde.

No habrá, eso sí, una campaña de «pedir por las casas, pero si la gente nos quiere apoyar, toda ayuda es bien recibida», concluye Campos.