La calle Juan Carlos I estará cortada 12 horas debido a una obra en un edificio

La avenida Juan Carlos I permanecerá cortada al tráfico mañana jueves, 29 de enero, en ambos sentidos, en las inmediaciones del ayuntamiento, debido a la instalación de una grúa de gran tamaño para las obras del edificio Dorna. La Policía Local de Vilagarcía señalizará adecuadamente los puntos de corte y los desvíos, y reforzará la presencia de agentes para garantizar la fluidez del tráfico. Ravella explicó ayer que el corte comenzará a las ocho de la mañana y se prevé que se prolongue hasta las ocho de la tarde.

Durante este periodo, los vehículos que circulen por la avenida afectada en dirección a Carril deberán desviarse por detrás del Ayuntamiento (esquina con el bar Campos) hacia la Praza de Xoán XXIII y tomar posteriormente la calle Ramón Piñeiro López -endirección al colegio de A Escardia- para conectar posteriormente con la avenida Rosalía de Castro desde Santa Lucía, o bien continuar por Vila Janer para hacerlo en la rotonda de O Ramal.

La alternativa en el sentido contrario se resolverá utilizando las mismas vías: el tráfico procedente de Rosalía de Castro hacia la calle San Roque se desviará por Santa Lucía y Ramón Piñeiro para incorporarse a Juan Carlos I por Xoán XXIII, en las inmediaciones del Concello.

Juan Carlos I ya estuvo cortada al tráfico el año pasado debido a las obras de reposición del firme. Precisamente, en las últimas semanas proliferan las quejas de los conductores, pues han aparecido importantes baches en el asfalto pese a la importante inversión realizada por el Gobierno central.