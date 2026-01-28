El BNG de Valga acusa al gobierno de «intentar pagarse un seguro personal con dinero público»

El BNG de Valga acusa al alcalde y a concejales de su gobierno de «pretender contratar un seguro personal, pagado con dinero público, que les cubriría de posibles malas prácticas». Los nacionalistas indican que así figura una licitación en la plataforma de contratos públicos para varios seguros.

Entre ellos, prosiguen, «se encuentra uno de responsabilidad de las autoridades al servicio de la administración pública, por un importe de 16.635 euros».

Según el grupo opositor, la finalidad es que «cuando haya problemas derivados de una mala decisión o de una actuación incorrecta, no sea ningún miembro del gobierno municipal el que tenga que responder con su patrimonio personal».

Detalla que «cubriría todo tipo de situaciones y algunas de ellas muy graves», pues incluso si alguien «denuncia al Concello por daños, decisiones arbitrarias o actuaciones injustas, asumiría los costes».

Afirma que «incluso en el caso de que una mala actuación provoque un escándalo público o una denuncia que dañe la imagen de estas autoridades, la póliza puede pagar hasta 50.000 euros en asesores de comunicación para restituir su imagen». Pero además, «tiene una fecha de retroactividad ilimitada».