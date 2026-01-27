Zalied-Bolski-Galpón: 5,5 kilos de cocaína que viajaban de Pontevedra a Coruña en vehículos de alta gama

La Operación Zalied-Bolski-Galpón se desarrolló la pasada semana entre A Coruña y Pontevedra, culminando con ocho detenciones, de los que siete acabaron en prisión, y con la incautación de 5,5 kilogramos de cocaína de gran pureza, 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama empleados para el transporte de la droga, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control (táser).

Desarrollada de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, la investigación se inició en el mes de marzo de 2025 en A Coruña. Allí, el EDOA (Equipo Delincuencia Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) de la Policía Nacional de A Coruña detectaron una vía de entrada de estupefacientes. Las pesquisas permitieron identificar que el centro de operaciones en la ciudad era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

Agentes de Aduanas, Guardia Civil y Policía Nacional durante uno de los registros / FDV

El avance de la operación reveló que los distribuidores de A Coruña se abastecían a través de un individuo con amplios antecedentes, residente en Pontevedra. El individuo ya venía siendo investigado por las Udyco de Vigo y Pontevedra, además de por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Vigo. La coordinación entre todas las unidades permitió descubrir que el principal suministrador colaboraba a su vez con dos individuos de la zona de Lourizán, quienes tenían la capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés. Los investigadores detectaron diferentes transportes de sustancias estupefacientes por carretera.

Tras identificar a los principales implicados, se localizó una construcción tipo galpón en las inmediaciones de Pontevedra que estaba siendo usada por parte de la organización para el intercambio de paquetes de cocaína. Tras varias vigilancias, se consiguió identificar la periodicidad de los envíos y el “modus operandi” de los investigados. El pasado día 15 de enero, se detectó a un investigado que estaba ocultando en un lateral del galpón una bolsa que podría contener sustancias estupefacientes. Tras comprobar las sospechas iniciales se intervino la bolsa, que resultó contener dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Noticias relacionadas

A partir de estos hechos, se intensificaron las vigilancias. Así, el pasado día 16 de enero se detectó a uno de los vehículos investigados circulando por la autopista AP-9 dirección Coruña. Tras analizar su procedencia, se decidió interceptar el vehículo e identificar a su ocupante. Se comprobó que se trataba de otro de los principales investigados y se descubrió que portaba en el vehículo tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Días después, ante la inminente distribución de una partida de droga, el pasado 20 de enero se procedió a la explotación de la operación, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña, realizando dicen entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra.