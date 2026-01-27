La Xunta autoriza el cambio de usos en Baión para asentar nuevas empresas

La Consellería de Economía e Industria ha dado luz verde a la modificación puntual número I del proyecto sectorial del parque empresarial de Vilanova, una modificación que permite cambiar el uso del terreno en las parcelas M1 y M2, adquiridas recientemente por Impex Europa y Svenska Bearing. Esas dos parcelas estaban catalogadas como suelo comercial o terciario, por lo que las únicas empresas que podían instalarse en ellas eran establecimientos, cerrando las puertas a la actividad industrial, que se concentraría en las otras cuatro zonas en las que se subdivide el polígono. Industria ha autorizado un cambio que venían reclamando desde el Concello de Vilanova y desde Suelo Empresarial del Atlántico por el interés industrial que despertaba Baión.

Ese interés llevó al Concello y a Suelo Empresarial del Atlántico a plantearse la necesidad de modificar los usos del suelo. Este cambio también lleva aparejadas una serie de cuestiones, como el incremento de la altura de las edificaciones que se sitúen en esas parcelas, que podrán llegar a los 12 metros y contar con una plaza de estacionamiento por cada 140 metros cuadrados edificados.

El espacio dedicado a zona comercial no había conseguido ningún tipo de ocupación, a diferencia de las otras cuatro zonas del polígono, que se encuentran vendidas desde hace tiempo, algo que cambiará en breve gracias a los proyectos de Impex Europa y Svenska Bearing, que han adquirido las zonas M1 y M2 al completo. Ese entorno ya cuenta con todos los servicios necesarios, a lo que hay que sumar el espacio que ha pasado a manos municipales, usado como campo de la fiesta para la tradicional romería de San Simón o para el aterrizaje de helicópteros de urgencia