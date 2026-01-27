La Xunta autoriza el cambio de usos en Baión para asentar nuevas empresas
Impex Europa y Svenska Bearing ocuparán las dos zonas que estaban catalogadas como suelo comercial y que ahora son industriales | Las naves podrán tener 12 metros de altura
La Consellería de Economía e Industria ha dado luz verde a la modificación puntual número I del proyecto sectorial del parque empresarial de Vilanova, una modificación que permite cambiar el uso del terreno en las parcelas M1 y M2, adquiridas recientemente por Impex Europa y Svenska Bearing. Esas dos parcelas estaban catalogadas como suelo comercial o terciario, por lo que las únicas empresas que podían instalarse en ellas eran establecimientos, cerrando las puertas a la actividad industrial, que se concentraría en las otras cuatro zonas en las que se subdivide el polígono. Industria ha autorizado un cambio que venían reclamando desde el Concello de Vilanova y desde Suelo Empresarial del Atlántico por el interés industrial que despertaba Baión.
Ese interés llevó al Concello y a Suelo Empresarial del Atlántico a plantearse la necesidad de modificar los usos del suelo. Este cambio también lleva aparejadas una serie de cuestiones, como el incremento de la altura de las edificaciones que se sitúen en esas parcelas, que podrán llegar a los 12 metros y contar con una plaza de estacionamiento por cada 140 metros cuadrados edificados.
El espacio dedicado a zona comercial no había conseguido ningún tipo de ocupación, a diferencia de las otras cuatro zonas del polígono, que se encuentran vendidas desde hace tiempo, algo que cambiará en breve gracias a los proyectos de Impex Europa y Svenska Bearing, que han adquirido las zonas M1 y M2 al completo. Ese entorno ya cuenta con todos los servicios necesarios, a lo que hay que sumar el espacio que ha pasado a manos municipales, usado como campo de la fiesta para la tradicional romería de San Simón o para el aterrizaje de helicópteros de urgencia
La posibilidad de ampliar tras estar todo ocupado
La estratégica ubicación del polígono industrial de Baión ha motivado a las empresas a asentarse en la zona, copando la práctica totalidad de la superficie, unos 300.000 metros cuadrados. De hecho, Suelo Empresarial cuenta con todas las parcelas en las que se ha dividido el polígono vendidas o reservadas, a excepción de una de algo menos de 5.000 metros cuadrados que está todavía pendiente de comercializarse .Este hecho ha motivado que se comience a estudiar la posible ampliación del polígono, un proyecto que se manejaba en el inicio de la obra, hace ya dos décadas, pero que acabó desechándose tras la crisis económica de 2008. La superficie de esa ampliación contemplaba la urbanización de otros 300.000 metros cuadrados en una zona muy próxima a la actual y los terrenos ya tienen la catalogación del suelo como industrial. La decisión sobre esa ampliación se tomará en conjunto con el Concello de Vilanova, que también ha apostado siempre por el desarrollo del polígono de Baión, por lo que será sencillo llegar a un acuerdo para sacar adelante un proyecto que se había guardado en un cajón ante el impacto de la crisis económica.
