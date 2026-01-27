Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilanova busca alumnos para tres cursos con salida laboral

R. A.

Vilanova

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova acogerá en marzo tres nuevos cursos gratuitos de operaciones básicas de restaurante y bar, seguridad informática e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, tres cursos con una elevada tasa de inserción laboral

El primero de los cursos será de 210 horas y se formará a los alumnos en cuestiones básicas de un establecimiento hostelero. El segundo, de 500 horas, incluye formación en seguridad de equipos informáticos, así como sistemas seguros de acceso y transmisión de datos y gestión de servicio en el sistema informático. El tercero será de 390 horas y los alumnos recibirán formación en preparación del medio de cultivo o control fitosanitario entre otras cuestiones. Los tres cursos incluyen 80 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona y están dirigidos a desempleados e inscritos en el Servizo Público de Emprego. Los interesados podrán enviar sus datos personales al correo javier.pineiro@vilanovadearousa.gal

