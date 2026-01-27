Vilanova busca alumnos para tres cursos con salida laboral

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova acogerá en marzo tres nuevos cursos gratuitos de operaciones básicas de restaurante y bar, seguridad informática e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, tres cursos con una elevada tasa de inserción laboral

El primero de los cursos será de 210 horas y se formará a los alumnos en cuestiones básicas de un establecimiento hostelero. El segundo, de 500 horas, incluye formación en seguridad de equipos informáticos, así como sistemas seguros de acceso y transmisión de datos y gestión de servicio en el sistema informático. El tercero será de 390 horas y los alumnos recibirán formación en preparación del medio de cultivo o control fitosanitario entre otras cuestiones. Los tres cursos incluyen 80 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona y están dirigidos a desempleados e inscritos en el Servizo Público de Emprego. Los interesados podrán enviar sus datos personales al correo javier.pineiro@vilanovadearousa.gal