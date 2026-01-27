Valga acoge una muestra de la camelia que nació para no olvidar en la pandemia

Valga inauguró hoy la exposición «A camelia, flor de galegos e galegas» con un concurrido acto en el auditorio municipal que sirve de antesala la muestra que celebra en unos días.

Se trata de una muestra itinerante de la Sociedad Española de la Camelia que podrá verse hasta el 3 de febrero. A la apertura no faltó su presidenta, Carmen Salinero, los concejales Malena Isorna y José Ángel Souto, y el diputación provincial Javier Tourís.

Les acompañó Rosa Crespo, la presidenta de honra de la asociación Albor, que celebra este fin de semana la XVIII edición de la Mostra Bella Otero, también en el Auditorio.

Asistentes a la muestra. / Cedida

La exposición está compuesta de paneles con imágenes y textos que desvelan algunas curiosidades sobre la camelia. «Para el Concello es un placer acoger esta iniciativa», que completa la terna de actividades que durante los próximos días convertirán a Valga en capital de la camelia, señaló Isorna refiriéndose a la cita local de los días 31 de enero y 1 de febrero y a la exposición de pintura «Pintando entre camelias», de Rosa Crespo, que permanecerá en el auditorio hasta finales de febrero.

Salinero apuntó que esta exposición itinerante surgió en la época de la pandemia, cuando por, motivos sanitarios, no podían celebrarse los habituales encuentros de coleccionistas de camelias: “No queríamos que la gente se olvidara de esta flor».