SOS Sanidade Pública llama a acudir a la protesta de Santiago

SOS Sanidade Pública convoca para el domingo próximo, 1 de febrero, una manifestación en Santiago en defensa de la sanidad pública y en contra de la «privatización» de la misma. La delegación de O Salnés se suma a la convocatoria, y organizó ayer una conferencia de prensa para animar a los arousanos a acudir el domingo a la capital gallega. Eso sí, en esta ocasión no saldrán autobuses desde O Salnés, como sí se hizo en otras ocasiones.

El portavoz de SOS Sanidade Pública do Salnés, José Manuel Ribadomar, aseguró que la Xunta de Galicia está llevando a cabo, «un desmantelamiento premeditado» de la sanidad pública. Para avalar su afirmación, aseguró que el presupuestado destinado a sanidad ha crecido por debajo del IPC desde 2009, y que a cambio la administración gallega sigue aumentando sus aportaciones a los hospitales privados. «Para hacerse una ecografía en un hospital público tienes que esperar meses y meses, pero si aceptas que te hagan la prueba en uno privado vas antes. Solo que esa ecografía que a la administración le cuesta 200 euros si la hace en un hospital suyo, si se hace en uno privado, le cuesta 1.000 euros», apuntaron ayer en la rueda de prensa los miembros de la plataforma arousana.

Sostienen que otros ejemplos de mala gestión es la falta de médicos, motivada, según ellos, a que están entre los peor pagados de España, o la saturación de la Atención Primaria, que causa a su vez el «colapso» de las Urgencias y los consecuentes problemas de falta de camas en planta y de retrasos en los diagnósticos.

Ya en clave más local, desde SOS Sanidade Pública do Salnés han instado a la Fundación del 061 a tener en cuenta las viejas demandas de la comarca en materia de ambulancias, mediante la dotación de una asistencial más para Vilagarcía, y de una medicalizada para Sanxenxo y O Grove durante los meses de verano, de modo que la de Vilagarcía pueda permanecer todo el año en su base del Hospital do Salnés.