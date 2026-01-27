Somos pide coherencia al edil que se «vendió» al PP

Somos Ribadumia cargó ayer de forma muy dura contra el edil de Xuntos, Ramiro Lorenzo, tras su integración en el Partido Popular. La formación no quiere entrar a valorar decisiones de otras formaciones, «pero sí la situación política que emerge de todo este barrizal político y que afecta a los vecinos». Para el colectivo que lidera Sergio Soutelo, las formas y los objetivos en política «son importantes; que dos partidos lleguen a acuerdos, o incluso se unan, cuando se hace dentro de un marco de negociaciones transparente hacia sus militantes y votantes, con acuerdos públicos y girando en torno a proyectos políticos, no tiene nada de criticable». Sin embargo, continúan desde Somos, lo ocurrido en Ribadumia es «un acuerdo en base a proyectos personalistas, con mercadeo de puestos, por lo que no pueden considerarse ni legítimos ni se pueden aceptar, yendo en detrimento de la función pública de la política y de la imagen que se traslada a la ciudadanía».

Para la formación es «lamentable» la situación a la que David Castro, «con la connivencia de otros actores, llevó al espacio político local y comarcal, convirtiéndolo en una feria de ganado, comprando y vendiendo voluntades y personas únicamente por el afán de mantenerse en el poder local». Recuerdan que el regidor de Ribadumia, «se pasó a los independientes por Ribadumia para vengarse de Rafael Louzán y Salomé Peña por dejarlo tirado y negarle la Alcaldía tras la salida de Nené Barral; después, cuando se hizo evidente que podría perder las elecciones, y tras años renegando del PP, se cambió de vuelta a ese partido para poder mantenerse en la Alcaldía, cosa que consiguió por los pelos; y ahora, lleva casi tres años comprando voluntades, primero a Aspérez en Meaño para hacerse con la presidencia de la Mancomunidade, y ahora al edil de Xuntos, para asegurarse una representación que, electoralmente, no le corresponde, al mismo tiempo que le cumple el capricho al presidente del PP, Luis López».

También cargan contra el edil de Xuntos que, «al mismo tiempo que mantenía un perfil político muy bajo, haciendo desaparecer su partido de la escena local, negaba la existencia de un acuerdo ahora anunciado y del que no se conocen los detalles». Somos también hace hincapié en que Xuntos está en el Grupo Mixto, donde se reparten la representación ambos junto al BNG y, aunque el edil anunció que «renunciará a las comisiones informativas, esto llega tarde, porque ya hace un año que le solicitamos formalmente que cediese sus derechos mientras no finalizase el proceso de negociación con el PP; no hizo caso y, durante estos meses, tuvimos problemas para acceder a documentación diversa y para poder participar de pleno derecho en las comisiones informativas a causa de la actitud de este edil, que nos ha puesto palos en las ruedas».

La formación de Soutelo no ha recibido ninguna comunicación del edil de ceder sus derechos de representación en las comisiones informativas y, tras sus declaraciones, le recomiendan que «no está ni en el patio de un colegio de primaria ni en una serie americana, en política, las comunicaciones se hacen de manera formal, no por whatsapp, y se hacen con respeto absoluto a los partidos». Insisten en que en política «hablan los hechos, y los del edil, dejan muy claro cual es su nivel».