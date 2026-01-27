O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico

Cada año que pasa hay más turistas en Galicia, pero no todos los agentes del sector se benefician del mismo modo del viento a favor. Prueba de ello es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, numerosas localidades gallegas tuvieron el año pasado menos hoteles abiertos que en los ejercicios precedentes. En esta situación se encuentran O Grove, Sanxenxo y Pontevedra.

La razón de ello hay que buscarla en la explosiva proliferación de las viviendas turísticas. Según datos estatales, hasta septiembre de 2025, los alojamientos en pisos, apartamentos y casas vacacionales habían aumentado un 5,3 por ciento con respecto al año anterior, mientras que la subida de los hoteles era mucho más modesta, del 0,8 por ciento.

Playa de Silgar, en Sanxenxo. | Gustavo Santos

Esto no significa necesariamente que 2025 haya sido un mal año para los hoteles de O Salnés. Sí es cierto que sumaron menos viajeros que en 2024 o 2023, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero esto se debe a que también había menos establecimientos abiertos. De hecho, el nivel medio de ocupación en los de O Grove mejoró sensiblemente con respecto a 2024, al menos en temporada alta.

O Grove

Los hoteles de O Grove alojaron el año pasado a algo más de 91.700 personas, según el INE, frente a las casi 93.800 del año 2024, y las algo más de 92.000 del ejercicio anterior, siempre sin contabilizar los datos de los meses de enero y febrero. Esto significa que, según las estadísticas oficiales, los hoteles mecos han acogido a menos viajeros el año pasado que hace dos, a pesar del constante crecimiento del turismo en O Salnés.

Este cambio de tendencia en el consumo turístico -con más alojamientos en pisos y apartamentos en detrimentos de los hoteles- se refleja en el número de establecimientos abiertos. En O Grove, el año pasado abrieron 43 hoteles durante el mes de agosto; un año antes habían sido 49; y en 2023, superaban el medio centenar, siendo 53 en concreto.

Esto significa que, en dos años, O Grove perdió 10 hoteles, casi el 20 por ciento del total.

Dos peregrinas en Pontevedra. | Pedro Mina

De este modo, también hay menos plazas. En agosto del año pasado había 2.800 disponibles en los hoteles de O Grove; dos años antes eran casi 3.100. Y, finalmente, esta situación también repercute en la creación de empleo. El verano pasado, en plena temporada alta, los establecimientos mecos dieron trabajo a 391 personas, cuando dos años antes habían sido 431 los empleados, siempre según los datos del INE.

Eso sí, las cifras de ocupación en el verano de 2025 fueron excelentes en O Grove, con una media del 79,5 por ciento de los cuartos reservados en agosto. En 2024, la media en ese mes había sido del 75,84 por ciento, y en 2023 no había llegado al 72 por ciento.

La estadística del INE también permite conocer el número de viajeros mes a mes. En el caso de O Grove, los dos meses de mayor ocupación son como es habitual julio y agosto, con 16.555 y 19.556 viajeros, respectivamente; pero también fueron buenas las cifras de junio (10.863) y octubre (11.409), coincidiendo en este último caso con la Festa do Marisco.

Sanxenxo y Pontevedra

En el verano de 2022, funcionaban en Sanxenxo 168 hoteles; dos años después, la cifra subió a 170 establecimientos. Sin embargo, el año pasado en agosto solo abrieron sus puertas 164. En esta localidad, la principal plaza turística gallega, el año pasado no fue excesivamente bueno para los hoteles, según la estadística del INE.

Y es que no solo abrieron menos establecimientos de este tipo, sino que los que estuvieron operativos también perdieron volumen de ocupación. En agosto de 2024, el nivel había sido del 83 por ciento, pero en 2025 se quedó en el 78 por ciento. Las cifras totales de viajeros también son peores. En 2024, durmieron en los hoteles de Sanxenxo más de 233.300 personas; el año pasado no llegaron a las 221.800.

En el caso de Pontevedra, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó el año pasado 22 hoteles abiertos, tres menos que el año anterior. Y el volumen de ocupación en temporada alta bajó casi cuatro puntos, quedando en algo menos del 70 por ciento en agosto. Los establecimientos de la ciudad del Lérez también perdieron viajeros el año pasado, al quedarse en 67.800, un millar menos que el año anterior.