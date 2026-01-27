O Grove convoca su Entroido con el reparto de 13.275 euros en premios

El Entroido meco es uno de los más destacados de O Salnés y el Concello de O Grove ya tiene todo listo para un programa a disfrutar entre los días 12 y 21 de febrero. Las citas habituales contarán con animación de todo tipo y entre premios y gratificaciones repartirá la cifra habitual, un total de 13.275 euros.

Entre lo más esperado está su Festival de Comparsas para elegir a la Campiona do Mundo, que es de los más exitosos de la comarca gracias a la implicación de los grupos y el público. De hecho, las entradas siempre vuelan. Estas podrán comprarse el mismo día, el sábado 14, en el pabellón de deportes de 10.30 a 14.00 horas.

Tendrá lugar en el auditorio municipal, a las 20.00 horas, y en el exterior se colocará una pantalla para poder seguirlo, aunque también se emitirá en streaming para los que no puedan desplazarse. No obstante, las participantes realizarán el día 15 una ruta por los establecimientos hosteleros.

Las bases para participar pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento y son similares a años anteriores. Pueden participar hasta un máximo de diez comparsas y las seis mejores se repartirán 4.750 euros en premios. Las cuatro restantes recibirán una gratificación de 350 euros y un diploma. El plazo de inscripción abre hoy mismo y expira el próximo día 10.

Pero antes de llegar a este momento, O Grove ya habrá prendido la mecha de su Carnaval. El programa arrancará el día 12 con el Xoves de Comadres e Compadres en diferentes establecimientos y en la noche del viernes también habrá diversos actos.

El domingo de Entroido, el pabellón acogerá el Festival Infantil de Disfraces con animación de Javi Solla y talleres de pintacaras, maquillaje «glitter», chocolate con churros y palomitas para los asistentes. Empezará a las 17.00 horas.

La Gran Marcha llegará el martes y el Ayuntamiento ha reservado 7.125 euros para repartir 24 premios en diferentes categorías de adulto e infantil, desde grupos de varios tamaños hasta parejas e individuales. Las bases también pueden consultarse en el portal municipal y según la concejala Pilar Galiñanes, para facilitar la participación se permitirá la inscripción online.

Los interesados deben remitir un correo a entroidodogrove@concellodogrove.es antes del 15 de febrero. Las hojas de inscripción pueden descargarse en la web, en el Facebook oficial o solicitarlas en la misma dirección.

No obstante, será posible hacerla también el mismo día, a las 15.30 horas en la plaza de O Corgo. Allí también habrá un photocall y la concentración se realizará a una hora después para iniciar el desfile por el Sambódromo Meco a la cinco de la tarde. Los ganadores se conocerán a las 20.30 horas en el pabellón durante una fiesta con dj Studio 21.

En cuanto al Enterro da Sardiña, la capilla ardiente se instalará en la plaza de Arriba y la comitiva fúnebre partirá a las 20.00 horas hacia el lugar de incineración, donde se procederá a la entrega del «Choqueiro maior».

Noticias relacionadas

Al día siguiente actuarán las comparsas en la casa de cultura Ángel Vázquez Hereder y tendrá lugar la quema del «vimbio» en una iniciativa organizada por Roza do Pedrol de San Vicente en colaboración con el Concello.