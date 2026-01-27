Meis y Amicos, la puerta laboral para personas con discapacidad

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, y el coordinador de la asociación Amicos, Miguel Beiro Caamaño, firmaron esta mañana un convenio de colaboración destinado a mejorar la atención e inserción laboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad en el municipio. Gracias a este acuerdo, el Concello de Meis facilitará un local en Paradela a la entidad, mientras esta aporta su amplia experiencia en el ámbito de la inclusión sociolaboral.

Amicos pondrá a disposición de las personas beneficiarias un servicio integral de orientación laboral, así como un amplio abanico de formación gratuita para el empleo, a través de su orientador laboral, Rubén Lemos, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado de trabajo.

El local elegido para acoger la actividad de Amicos será el antiguo consultorio de Paradela, un inmueble que cesó su anterior actividad hace dos años y que el Concello ha reparado y acondicionado con el objetivo de dotarlo de una actividad social, como la de Amicos, aunque no se descarta que otros colectivos similares también acaben centralizando su actividad en este espacio.

Giráldez destacaba tras la firma del convenio que «a partir de ahora, Amicos contará con un local en Paradela en el que atenderá a personas con discapacidad y donde hará una labor de prospección y orientación laboral para ayudarlos a que se incorporen al mercado laboral». La regidora reconocía que «estamos muy contentos ya que para nosotros es muy importante darle ese uso al local; agradecemos a Amicos por pensar en nosotros para ofrecer este apoyo, dirigido no solo a personas de Meis, sino también de todo el entorno y que esperemos que, en un corto período de tiempo, hablemos del éxito de esta experiencia».

Beiro reconocía ayer que «llevamos tiempo en contacto con Meis, municipio con el que ya hemos hecho algunos proyectos de carácter medioambiental a través de nuestra ecobrigada».

Las personas interesadas en participar en este servicio podrán contactar con Amicos a través del correo electrónico persoas@amicos.org o en el teléfono 674 095 685. En el último año, el servicio de formación y empleo de la entidad apoyó laboralmente a cerca de 2.000 personas, de las que 800 participaron en distintas formaciones impartidas por la entidad. En cuanto a la inserción laboral, alcanzó las 500 personas insertadas. Amicos ofrece este servicio en la zona de influencia de Pontevedra y en Deza-Tabeirós.