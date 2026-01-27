Medio millón de euros para mejorar el Campo da Feira

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, han firmado un convenio de colaboración entre las dos entidades para la humanización y mejora de la seguridad vial en el calle Campo da Feira, en el entorno de la casa consistorial. Se trata de una intervención valorada en un total de 454.300 euros, de los que el ente provincial aportará el 70% y Meaño los 136.000 restantes. «Estamos mejorando las carreteras provinciales bajo criterios de protección a los peatones y, al mismo tiempo, que todos los vehículos puedan transitar por carreteras seguras y modernas, afirmó López, antes de destacar la partida de 40 millones reservada por el gobierno provincial para la mejora de viales.

El proyecto se centra en un tramo de apenas 100 metros de longitud en la EP-9303, que une las localidades de Meaño y Dena. Este tramo de la carretera presenta un carril de circulación por sentido, bandas de estacionamiento en línea y aceras en ambos márgenes con una anchura insuficiente. La intervención buscará construir una zona de convivencia en plataforma única de prioridad peatonal, con una estética cuidada, mobiliario urbano y vegetación.

Además, se incluye en el proyecto una necesaria renovación de la red de pluviales, además de las instalaciones de saneamiento, riego y la reposición de la iluminación. «Se va a replanificar la movilidad y se va a tener una especial atención a la red de pluviales, porque existe una zona en la que, en días de mucha lluvia, se acumula el agua, por lo que hay que darle una solución en beneficio de las personas y el tráfico», explicó López. La actuación venía siendo demandada por los vecinos de la zona, que sufren sus inconveniencias a diario.

La colaboración entre la Diputación y el Concello de Meaño no se limita únicamente a la mejora de la seguridad viaria de esta obra. En el ámbito de las infraestructuras, el ejecutivo de Luis López lleva movilizados en este mandato en torno a los 1,7 millón es de euros, una cifra con la que también se están llevando a cabo mejoras en la carretera EP-9302 entre Xil y Covas. Además, a través de los planes de cooperación del organismo provincial, el Concello de Meaño podría recibir este año hasta un máximo de 1,8 millones de euros.