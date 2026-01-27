Malestar por el cierre de la oficina del servicio SmartPeme en O Salnés

La Diputación de Pontevedra va a cerrar la oficina SmartPeme + de asesoramiento tecnológico para pymes y autónomos de O Salnés y en Cambados no ha sentado nada bien, empezando por su Concello. La decisión forma parte de una reestructuración de este servicio que ahora se coordinará con los polos de emprendimiento de la Xunta y hay uno en Vilanova, así que quiere «evitar duplicidades».

Así lo indicaba hace unos días la institución en un comunicado donde argumentaba que el nuevo mapa de oficinas será «más eficiente» y garantizando igualmente la atención y el asesoramiento. También la continuidad de las formaciones ofrecidas semanalmente y que desde la pandemia ya eran prácticamente solo online.

Porque Cambados no es la única, también echan el cierre la de Lalín, Barro y O Porriño porque «existe dentro del término municipal o en las proximidades algún servicio de apoyo al emprendedor». Sin embargo, en la capital del albariño no ven con buenos ojos la pérdida de este servicio.

«Obviamente no estamos de acuerdo porque era una oficina muy activa y que hacía una labor muy importante de formación y asesoramiento. De hecho, estábamos encantados de cederle las instalaciones, pero es una decisión de la Diputación, que es su responsable, así que no nos queda más que resignarnos», declara el alcalde, Samuel Lago.

El Ayuntamiento prestaba este lugar de la Casa da Calzada sin contraprestación económica y todavía no sabe a qué lo destinará cuando la recupere, pues le avisaron recientemente de la decisión.

Hay usuarios que también han mostrado su malestar sobre todo porque no saben exactamente cómo va a funcionar esa coordinación con el Polo de Emprendimiento de Vilanova y porque este servicio estaba muy centrado en temas de capacitación digital. De hecho, nació con el propósito de poner al día a pequeñas y medianas empresas y autónomos en las demandas del mundo actual; de manejar herramientas y aplicaciones para ganar en competitividad.

En cuanto al futuro del asesor de esta oficina, Lago también se interesó por su situación y desde la Diputación le trasladaron que no hay despidos pues se trata de una subcontrata. Este diario intentó recabar la postura de la institución provincial, pero no recibió respuesta.