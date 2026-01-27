El juez Pando tendrá una placa en los Juzgados de Vilagarcía

La Sala de Goberno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha aceptado la propuesta de dos colectivos memorialistas de Vilagarcía de colocar una placa conmemorativa en el edificio de los juzgados de la ciudad en memoria del magistrado Luis Pando Rivero, que fue asesinado durante la represión franquista el 4 de diciembre de 1936.

La solicitud la cursaron Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado da Memoria, y el objetivo es rendir un homenaje a Luis Pando, juez que, para estas entidades, «encarnó la defensa de la legalidad democrática».

Luis Pando, que ejerció como juez en Vilagarcía entre 1932 y 1936, «mantuvo una fidelidad inequívoca a la Constitución republicana y al orden jurídico vigente frente al golpe militar de 1936», apuntan en un comunicado. Según han destacado los dos colectivos, esa lealtad le costó la detención, la destitución, «y un consejo de guerra sin garantías que terminó con su ejecución el 4 de diciembre de 1936».

Por ello, para Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado de Memoria, Pando Rivero, «es un símbolo de integridad ética y profesional». «La placa propuesta recordará que la independencia judicial y la defensa de la legalidad son pilares esenciales de la democracia y que, en aquella época, hubo quien pagó con la vida por mantenerlos en pie», añaden.

Pando es Hijo Adoptivo de Vilagarcía, y en torno a su figura se generó una polémica el año pasado, cuando el Ayuntamiento decidió ponerle su nombre a una calle de Trabanca Sardiñeira que antes llevaba el de General Yagüe. La familia y los colectivos memorialistas pidieron renombrar con el nombre de Luis Pando una calle del centro urbano, debido a su relevancia histórica y a que pagó con la vida su oposición a los golpistas, pero Ravella rechazó descartar su propuesta inicial.

Más actividades

Esta semana, los dos colectivos celebrarán varias actividades relacionadas con la memoria histórica. El jueves 29 de enero se inaugura en la Casa de Cultura de Vilagarcía de Arousa la exposición «As portas do horror: o campo de concentración de Camposancos», que ahonda en la realidad de los campos de concentración franquistas, «espacios de represión poco conocidos por la ciudadanía», argumentan.

Tras la inauguración de esta muestra, tendrá lugar el estreno en Vilagarcía del documental «Lola», dirigido por Antón Caeiro, miembro de O Faiado y que fue reconocido con el premio a la mejor dirección en el último Festival Internacional de Cine de Ourense.

Finalmente, el sábado 31 se celebrará el «Xantar da Memoria», abierto a la participación ciudadana (hay que reservar plaza, y el plato cuesta 30 euros), y habrá un homenaje a tres mujeres de Vilagarcía asesinadas durante la represión: Josefa González, Juana Núñez y Pilar Fernández. El acto será a las 12.30 del mediodía en el cementerio de Rubiáns.