Las honras de Cambados a Primo de Rivera van a pleno

El BNG lleva al pleno de este jueves una moción para que se retiren los títulos honoríficos concedidos en su día por el Concello de Cambados a Primo de Rivera y a Martínez Anido que, entre otras cosas, fueron nombrados hijos adoptivos. Todo ello en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

El grupo de gobierno espera lograr el apoyo unánime de sus socios del cuatripartito y de la oposición, el PP. Detalla que en el Ayuntamiento consta que el dictador recibió esta honra municipal por un acuerdo plenario del 30 de noviembre de 1925, mientras que al segundo se la otorgaron al año siguiente, incluyendo el título de Alcalde Honorario.

Así las cosas, solicita que se revoquen los acuerdos municipales que alcanzaron tal fin, «dejando sin efecto jurídico» estos nombramientos.

Todo ello en virtud de que la legislación «establece como deber de las administraciones públicas la promoción de los valores democráticos, la condena de las dictaduras y de la represión política, así como la retirada de símbolos, menciones u honores que supongan una exaltación personal o colectiva de personas vinculadas a regímenes autoritarios o responsables de graves vulneraciones de derechos humanos».

Una obra de Narciso Pérez

El concejal Liso González recuerda asimismo que la norma incluye el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y figuras destacadas de ese régimen.

Según el edil, en el Ayuntamiento también figura que se encargó un marco tallado al artista Narcisco Pérez para su retrato, pagándose 200 pesetas el 4 de febrero de 1925, y que el autor del golpe de Estado de 1923 realizó una visita oficial a Cambados en agosto de 1928.

En cuanto a Severiano Martínez Anido, explica que fue una «figura central en los mecanismos de represión» durante esta dictadura y la franquista y que consta que se encargó un pergamino a José Nombela para él y que le fue entregado en noviembre de 1926.

Así las cosas, su moción también plantea la retirada, eliminación o custodia en archivo histórico de cualquier referencia institucional, simbólica o material vinculadas a las honras, como serían estos elementos y otros que pueda haber. También pide que se actualicen los registros oficiales de distinciones, «haciendo constar expresamente» la retirada de los títulos y el fundamento legal en que se asienta.

Y es que «constituyen una exaltación institucional de personas directamente vinculadas a regímenes autoritarios, incompatible con los valores democráticos actuales y con lo dispuesto en el artículo 35 de la Lei de Memoria Democrática», concluye la iniciativa.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la capital del albariño ya ha aplicado en el pasado la legislación vigente, como fue la retirada de la placa de la iglesia parroquial de Santa Mariña.