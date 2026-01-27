Denuncian por un delito contra la seguridad vial a un hombre que lleva tres años sin carné
Es un viejo conocido y la Policía vilagarciana lo detectó como parte de su intensificación de las patrullas en la zona conflictiva de Trabanca Badiña
l. r.
La Policía Local de Vilagarcía mantiene la presión en Trabanca Badiña tras las continuas quejas de los vecinos por el trapicheo en una vivienda de la zona. Así, en las últimas semanas se han producido intervenciones de interés y ayer denunció a un conductor por un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.
Según los agentes, perdió todos los puntos del permiso en el año 2023 y ya es un viejo conocido por reincidir en esta conducta. De hecho, la patrulla que estaba en la zona lo reconoció y le dio el alto cuando transitaba por la Rúa da Pena.
Así las cosas, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. El Código Penal prevé penas de prisión de tres a seis meses o la multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días, según las mismas fuentes.
Desde la Policía comunicaron que este servicio y otros son producto de la intensificación de su presencia en la zona «debido a la presencia de personas toxicómanas». Los vecinos reconocían en su última protesta que el cuerpo pasa con más frecuencia. No obstante, lo que reclaman es que se intervenga en la vivienda que señalan como el origen de todo, pues lo consideran como la única solución para poner fin al trasiego de consumidores en su parque infantil y al «miedo» que viven.
