Denuncian a un conductor tras dar positivo en drogas en Doutor Tourón
La Policía Local de Vilagarcía ha abierto un expediente de denuncia contra un hombre al que sorprendió a las 5.00 horas de la madrugada, conduciendo, supuestamente, bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Los hechos ocurrieron en la avenida Doutor Tourón, cuando los agentes de la patrulla localizaron un vehículo que les resultó sospechoso.
Cuando procedieron a darle el alto, detectaron que la persona que estaba al volante presentaba signos externos compatibles con el consumo de drogas, motivo por el que fue requerido para la realización del test de drogas, dando un resultado indiciario positivo.
Por este motivo, se inició un expediente de denuncia y su vehículo fue inmovilizado en el depósito municipal. El kit será remitido al Servizo de Toxicoloxía Conductual do Instituto de Ciencias Forenses de la Universidade de Santiago para confirmar el resultado.
En caso de que se acabe confirmando la presencia de drogas en la saliva del individuo, se procederá al envío de la sanción a la persona conductora con un importe de 1.000 euros, además de la detracción de seis puntos del permiso de conducir. En caso de que el resultado del análisis fuese negativo, el citado departamento procederá a archivar el procedimiento sin más trámite.
