Cultura reparte 7.300 euros en el desfile del Martes de Carnaval

La Concellería de Cultura de Vilagarcía de Arousa entregará 22 premios en el concurso de disfraces y carrozas del martes de Carnaval. El departamento, dirigido por Sonia Outón, repartirá 7.300 euros entre las mejores máscaras y «choqueiros» que participen en el multitudinario evento que tendrá lugar la tarde del 17 de febrero. Este evento estará precedido por el baile infantil en la Praza da Peixería, el día anterior, y se complementará con actividades organizadas por las comparsas de Vilaxoán y Carril, donde habrá desfiles tradicionales y los respectivos entierros de la sardina.

La junta de gobierno aprobó ayer las bases que regirán el concurso. Un documento que los interesados ​​podrán consultar a partir de hoy en los portales electrónicos del Ayuntamiento, donde se podrá acceder igualmente al formulario de inscripción, si bien este deberá entregarse personalmente en las oficinas de Cultura, en el Auditorio Municipal. El plazo de inscripción es del 2 al 13 de febrero.

Se establecen tres modalidades de participación: infantil (hasta 13 años), general y comparsa. En las dos primeras habrá categorías individuales y de parejas, y en las comparsas, grupos de hasta 20 personas y formaciones de más de 20 integrantes. Se otorgarán tres premios en cada sección, con dotación económica que oscila entre 50 y 1.300 euros.

A mayores, Cultura ofrece una mención del jurado y premios especiales a la mejor carroza y animación, dotados cada uno con 500 euros. Además, como viene siendo habitual desde hace años, con el objetivo de promover y mantener viva la tradición popular del «choqueiro», se destinarán otros 500 euros a premiar los mejores disfraces de esta figura típica del carnaval gallego. En Vilaxoán, el festival de comparsas es el viernes 20, y al día siguiente, el Enterro da Sardiña. En Carril, este entierro es el 22.