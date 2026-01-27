La CIG suspende la huelga de la conserva por la «traición» sindical

El sindicato CIG se ha visto obligado a suspender la huelga del sector de la conserva, que debía celebrarse hoy martes y mañana miércoles. Y no lo hace por gusto, sino porque la convocatoria carecería de validez legal, después de que CCOO y UGT firmasen un acta de aplazamiento de las movilizaciones. En cualquier caso, la CIG mantiene su oposición a la propuesta de convenio colectivo remitida por el servicio de mediación laboral.

En este sentido, la central nacionalista va a recoger firmas en las fábricas de conserva e irán con ellas a la próxima reunión de la mesa de negociación, prevista para el 2 de febrero.

El convenio colectivo de la conserva es de ámbito estatal, y se negocia en Madrid. Los tres sindicatos presentes en la mesa de negociación son CC OO, UGT y la CIG. El documento se está negociando desde hace meses, con pocos avances. Pero la semana pasada el servicio de mediación presentó una propuesta, que sí fue aceptada por las direcciones estatales de CCOO y UGT. A consecuencia de ello, aceptaron desconvocar la huelga prevista para los dos próximos días.

La CIG se ha quedado sola, por tanto. La portavoz sindical Mar Vila declaró ayer en Vilagarcía que los servicios jurídicos de la CIG estuvieron analizando la situación, pero que al firmar Comisiones y UGT el aplazamiento de las movilizaciones, la convocatoria de huelga -que habían pedido los tres sindicatos- quedaba sin validez legal.

En todo caso, en la CIG no se dan por vencidos, y menos después de la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Vilagarcía. Por ello, los siguientes pasos que van a dar son la recogida de firmas, y la celebración de una concentración frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, en Vigo, que será el 2 de febrero a mediodía, a la misma hora que empezará la reunión crucial de Madrid.

Mar Vila aseguró que la propuesta de convenio aportada por los mediadores, «es muy cruel» y que incluso es «peor» que la que habían puesto sobre la mesa las empresas. Por ello, considera que los dos grandes sindicatos estatales han incurrido en «una traición» y confían en que todavía cambien de criterio de aquí al 2 de febrero. De hecho, según la portavoz de la CIG, en la manifestación de Vilagarcía había representantes de Comisiones y UGT molestos con el rumbo adoptado por sus dirigentes en Madrid.

Noticias relacionadas

La CIG avanza que, si la situación no se encamina de otro modo, serán ellos mismos quienes soliciten el paro productivo durante varias jornadas.