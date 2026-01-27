Cambados mira a Vigo y Pontevedra para salvar la temporada de vieira

La cofradía cambadesa vuelve a mirar este año a Vigo y Pontevedra e incluso a Ferrol para intentar salvar la temporada de vieira en su empresa Porto de Cambados. Una apertura de zonas en estas rías le permitiría reactivar la planta y plantearse solicitar la reapertura en Arousa.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, detalla que ahora mismo descartan pedir nuevas analíticas del estado de la toxina ASP porque aunque los niveles hubieran bajado, con la escasez de recurso recientemente comprobada, no les valdría la pena convocar a las operarias para eviscerar.

«Es importante valorar el tema del personal porque no vas a llamar a la gente para trabajar solo dos o tres días y a lo mejor tampoco les compensa, pues, como es lógico, pueden estar trabajando en otras cosas», expone Pérez recordando que se trata de un empleo temporal. Así las cosas, el plan que tienen sobre la mesa es hacer un seguimiento de la situación en otras rías donde la semana pasada los niveles de la amnésica seguían por encima del máximo legal permitido; no muy elevados, pero aún sin posibilidades de solicitar la apertura.

«Lo ideal sería que abriera Vigo y Pontevedra porque si garantizamos que va a haber recurso ya podríamos organizar jornadas de trabajo con cierta entidad para contratar operarias e incluso ver la posibilidad de solicitar la reapartura de Arousa», explica el patrón.

No lo descartan al cien por cien, pero lo que tienen claro es que el estado del bivalvo no permitiría demasiadas jornadas de trabajo y de ahí la búsqueda de otras alternativas. De hecho, aún en ese escenario ideal, «como no hay recurso ya sabemos que serían unos días concretos, jornadas sueltas y como mucho una semana».

Igual que sucedió con la reciente campaña, la más corta en años. Ante la situación del stockaje de talla comercial y de población en general, la Consellería do Mar solo autorizó tres días y un tope máximo de 7.500 kilos entre las cofradías de Cambados y Rianxo, pero la flota no fue capaz ni de llegar a esto: terminó con unos 700, cuando lo habitual eran 80.000 por lo menos.

Con este panorama y un aumento de la toxina se cerraba la pesquería de diciembre y el pósito cambadés no ha vuelto a solicitar una comprobación por los motivos comentados.

De darse el caso, no sería la primera vez que su empresa evisceradora y comercializadora adquiere vieira de otras rías en aras de garantizar su viabilidad económica. Precisamente el año pasado alcanzó un acuerdo con los pósitos de Bueu y Cangas para comprarle recurso después de que volvieran a abrir tras persistentes episodios de la amnésica.

Noticias relacionadas

Hacía una década que no realizaba esta operación y las circunstancias fueron parecidas a las actuales: una campaña arousana escasa. Y es que los problemas con la vieira en esta ría no son nuevos. Hace tiempo que la flota advierte de las dificultades y, de hecho, la Xunta investiga los motivos a través del CIMA.