Cambados abre el plazo para anotarse en «A túa cara sóame»

El Concello de Cambados presentará este viernes su programación de Entroido que, como ya es habitual, arrancará con la parodia televisiva «A túa cara sóame». Además es un concurso dotado con 400 euros en premios -en vales de compra- y cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 2.

Para anotarse es necesario enviar un correo a biblioteca@cambados.es o llamar al teléfono 673 530 147 indicando datos y dos canciones que se quieren interpretar. En los días siguientes se dará contestación con la elegida, pues dependerá de la adaptabilidad de la banda que tocará ese día, según explica el concejal de Festexos, Tino Cordal.

El evento tendrá lugar el viernes 13, a las 22.00 horas en la plaza Alfredo Brañas y cuenta con la colaboración de la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro y los locales de la zona.