Cadaval suma otro lleno al ciclo «Cultura ao Quente», que ya piensa en la cuarta edición
El Concello de Cambados piensa introducir otros estilos para incrementar el público joven
El centro social de Vilariño se quedó pequeño para acoger la actuación de Quico Cadaval como parte de «Cultura ao Quente». Su poder de convocatoria era el esperado, pero el Concello celebra el éxito que está teniendo el programa en general, con llenos en todas las citas ofrecidas hasta ahora.
«Salvo catástrofe, no se va a caer de la programación estable de cultura », explica el concejal Liso González sobre esta iniciativa para los domingos de enero, creada hace tres años y con un formato especial que «está gustando a la gente».
Además de actuaciones de diferentes grupos se ofrece un «petisco» de cierre en el que los vecinos se quedan a charlar entre ellos y con los artistas participantes.
«Era lo que se pretendía, crear un espacio para animar a la gente a sociabilizar en estos días de invierno que más bien invitan a quedarse en casa», añade el edil de Cultura e Patrimonio.
Y está sucediendo, Unto Vello también llenó la casa de cultura de Castrelo, llegando a abrir las ventanas para que se escuchara desde fuera, donde hasta se montó un improvisado grupo de baile.
Con Os Xesteira hubo que añadir unas sillas plegables porque las butacas del auditorio no fueron suficientes y en Oubiña «también se quedó gente fuera. Ya el primer año se vio que iba a funcionar y el anterior también hubo llenos. Tenemos muchas razones para ir pensando ya en la cuarta edición. Queremos introducir estilos más contemporáneos para dar cabida a un público más joven, aunque en Castrelo había una presencia importante, entiendo que también por la relación con Mondra», indica González.
A «Cultura ao Quente» aún le quedan dos citas: el próximo día 1 actuará Abril en Corvillón y el 7, Momboi, en A Xuventude. Como siempre, la entrada es gratuita.
