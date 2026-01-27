Dos caballos irrumpen en la avenida de Pontevedra y son atropellados

Efectivos de la Policía local de Vilagarcía tuvieron que acudir este martes a la avenida de Pontevedra después de que dos caballos irrumpiesen en el vial y uno de ellos acabase siendo atropellado. Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando el conductor de un vehículo que circulaba por ese vial, que une el casco urbano con la PO-531, se vio sorprendido por la irrupción repentina de dos caballos en la calzada por motivos que se desconocen.

El conductor activó todos los elementos de frenado del vehículo, pero no consiguió detenerlo a tiempo y acabó atropellando a uno de los animales, resultando con daños materiales el vehículo y lesiones para el caballo. Ahora, la Policía Local trata de identificar al propietario o responsable de los animales, que deberá hacer frente a los daños ocurridos en el vehículo.

No es la primera vez que un vehículo resulta dañado de importancia tras atropellar a un animal de gran porte. Ocurrió recientemente en Carril, en la PO-549, cuando un vehículo que circulaba a la altura de la curva de La Rosa cuando se vio sorprendido por la irrupción en su carril de circulación de varios jabalíes. El impacto contra ellos fue brutal, quedando uno de los jabalíes muerto en el punto, mientras el vehículo acabó con todo el morro destrozado.

De hecho, los accidentes con fauna en los que se ven implicados los jabalíes son los más frecuentes en la comarca de O Salnés, llegando a provocar graves daños en los vehículos que impactan contra ellos. Acostumbran a suceder en horario nocturno, lo que reduce las posibilidades de ver su irrupción en la calzada.