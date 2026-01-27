Bateas a la deriva, árboles caídos e inundaciones, los efectos de Joseph en O Salnés

La noche y la madrugada han dejado un reguero de incidencias en la comarca de O Salnés. Uno de los puntos donde se han registrado mayores problemas ha sido en el mar, en el interior de la ría, donde varias bateas han quedado a la deriva para acabar varando en tierra, en el mejor de los casos, o completamente destrozadas al chocar contra las piedras. Un ejemplo de ello son los restos diseminados que ha ido retirando Protección Civil de Vilanova de un parque de cultivo, cuyos restos han aparecido desde la playa de O Castelete hasta la de As Sinas.

Otro parque flotante ha aparecido esta mañana incrustado en el puente de A Illa, de donde fue retirado a primera hora de la mañana, mientras otras dos bateas varaban en las inmediaciones del puerto de Tragove. En la playa de Compostela han aparecido también restos de un parque de cultivo. También se ha reportado la presencia de varias bateas a la deriva por la ría de Arousa, arrancadas por los fuertes vientos registrados entre las 21.00 horas de ayer y las 5.00 de esta madrugada.

Dos bateas acabaron varadas en las inmediaciones de Tragove. / Iñaki Abella

Uno de los municipios en los que se registraron más problemas fue Vilagarcía. Allí, los servicios de emergencias tuvieron que cortar calles debido a la caída de árboles, del tendido eléctrico o telefónico, andamios o de chapas de edificios. Fue el caso de la carretera entre O Vento y Cea, la calle As Carballas, Blanco Amor o Castelao. En estos momentos, los servicios de emergencias se afanan en solucionar uno de esos problemas en la calle Bubela.

En Vilanova, los problemas se concentraron en la PO-306 y en Baión. En el primero de los lugares, el mal drenaje de la carretera provocó acumulación de agua y provocó escenas de aquaplannig, con los vehículos lanzando agua a gran distancia y afectando a las viviendas, escenas que se repetían esta mañana. Mientras, en Baión, Protección Civil acudía a retirar un árbol un postre de telefonía que interrumpía la circulación en A Torre, mientras el Umia se encuentra totalmente desbordado y anegando fincas y viñedos.

Restos de una batea en la playa de As Patiñas de Vilanova. / Iñaki Abella

En el otro lado del cauce fluvial, en Meis, ocurrió lo mismo, atrapando a los clientes del Hostal Umia que, sobre las 10.00 horas, tuvieron que ser rescatados por los Bombeiros do Salnés ante la imposibilidad de abandonar las instalaciones, que se encontraban rodeadas de agua. La inundación también afectó a varias empresas que se encuentran en la zona y obligó a cortar los viales paralelos al río.

Algo similar ocurrió río abajo, en Ribadumia, donde el agua se salió del cauce e inundó la zona de Cabanelas, obligando a cortar varios viales y afectó a las instalaciones del Club Náutico O Muíño a niveles que no se recuerdan desde hace años, así como a un restaurante próximo a esas instalaciones.

Iñaki Abella

En A Illa, donde están todavía recuperándose de los problemas que causó un rayo la pasada semana, el viento causó estragos en el mobiliario urbano, llevándose señales y contenedores por delante, a lo que hay que sumar el tejado de una vivienda. Los problemas se concentraron durante la noche.