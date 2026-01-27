Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

Aplazan el acto por los cinco deportados a campos nazis

El homenaje a los cinco vilagarcianos deportados a campos de concentración nazis, que iba a celebrarse hoy, ha sido aplazado por el mal tiempo. El Ayuntamiento de Vilagarcía buscará ahora una nueva fecha junto a las familias de los homenajeados. Las placas iban a colocarse en Carril, Vilaxoán y el centro de la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents