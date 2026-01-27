Aplazan el acto por los cinco deportados a campos nazis
El homenaje a los cinco vilagarcianos deportados a campos de concentración nazis, que iba a celebrarse hoy, ha sido aplazado por el mal tiempo. El Ayuntamiento de Vilagarcía buscará ahora una nueva fecha junto a las familias de los homenajeados. Las placas iban a colocarse en Carril, Vilaxoán y el centro de la localidad.
