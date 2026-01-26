Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La unidad móvil de donación de sangre regresa a Vilaxoán

R. A.

Vilagarcía

Una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue estará este jueves en Vilaxoán. Se situará en la ubicación habitual, en la zona del muelle, y estará operativa entre las 16.00 y las 21.00 horas. Desde el Concello de Vilagarcía animaron a la ciudadanía a responder a esta nueva campaña acudiendo a donar, un gesto que, además de solidario, contribuye a salvar muchas vidas.

Desde la agencia ADOS recuerdan que para participar solo es necesario ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos. La extracción se realiza en apenas 10 minutos. Se recomienda ir almorzado y después de almorzar esperar dos horas antes de realizar la donación.

Para hacer consultas y resolver dudas, los interesados pueden hacer sus consultas en la web ados.sergas.gal o llamar gratis al 900 100 828.

