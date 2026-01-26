La unidad móvil de donación de sangre regresa a Vilaxoán
Una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue estará este jueves en Vilaxoán. Se situará en la ubicación habitual, en la zona del muelle, y estará operativa entre las 16.00 y las 21.00 horas. Desde el Concello de Vilagarcía animaron a la ciudadanía a responder a esta nueva campaña acudiendo a donar, un gesto que, además de solidario, contribuye a salvar muchas vidas.
Desde la agencia ADOS recuerdan que para participar solo es necesario ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos. La extracción se realiza en apenas 10 minutos. Se recomienda ir almorzado y después de almorzar esperar dos horas antes de realizar la donación.
Para hacer consultas y resolver dudas, los interesados pueden hacer sus consultas en la web ados.sergas.gal o llamar gratis al 900 100 828.
