Tras los pasos de Valle por Vilanova

Han pasado más de un siglo desde que Valle escribió la mayor parte de sus obras, pero en su Vilanova natal todavía se conservan algunos de esos espacios que el describió con tanto acierto en sus libros y que lo convirtieron en una de las grandes referencias de la literatura universal.

Descubrirlos resulta relativamente sencillo, tan solo hay que seguir la señalización de las rutas valleinclanianas que se expande por el municipio, tanto en el casco urbano como por el resto del municipio y abstraerse en su contemplación para recordar las escenas que narra con maestría el genial vilanovés.

Los recorridos se dividen en dos partes, el Roteiro urbano, que lleva a todos los espacios relacionados con el escritor que se conservan, el otro camina por el litoral y el interior vilanovés. La primera de estas rutas creadas en honor del padre del esperpento, lleva a las distintas capillas e iglesias, además de a la casa museo de O Cuadrante.

Su primera parada es en la Capela da Encarnación, localizada en el antiguo barrio de Vilamaior y es una de las más longevas del municipio. A la hora de escribir sus obras, Valle se recreaba en su pueblo natal y, muy probablemente, hizo alguna alusión a esta capilla o al nombre del barrio.

La siguiente parada es en otra casa museo, la de sus coetáneos Francisco y Julio Camba. Situada muy cerca de la capilla de la Encarnación, se trata de una edificación marinera con acceso exterior, destinada en su día a vivienda y reconvertida en la actualidad, en la que se puede hacer un repaso por la prolífica obra de ambos escritores, con especial incidencia en el caso de Julio Camba, un maestro de periodistas.

La Torre de Cálago, el emblema de Vilanova, es la siguiente parada. Se trata del único vestigio que queda del monasterio benedictino de Cálago y está localizada en lo alto de lo que fue un antiguo castro. Valle utilizó el nombre de Cidrán en la obra «Flor de santidad» y también en «El embrujado, donde en una de sus anotaciones escénicas, un personaje se hacía llamar Remigio Cálago.

Torre de Cálago. | Iñaki Abella

Las ruinas de la capilla de San Mauro son otra de las paradas obligadas, destacando los restos pétreos que conserva en su interior. Valle hace referencia a ella y su romería en «Flor de Santidad».

La casa de O Cantillo o de los tres balcones. Próxima a San Mauro, es el domicilio familiar del escritor y fue la vivienda de su padre, Ramón del Valle Bermúdez, donde vivió con Dolores Peña, madre del escritor.

Muy cerca también se encuentra la iglesia de A Pastoriza, construida con la piedra del antiguo monasterio de Cálago. De estilo neoclásico, fue el lugar donde el escritor recibió su bautismo el 31 de octubre de 1861, tres días después de su nacimiento. Sin culto en la actualidad, se ha reconvertido en un espacio dedicado a la actividad cultural de Vilanova.

El punto final de este recorrido es la casa museo de O Cuadrante, declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional y en la que el visitante podrá descubrir muchos datos sobre la obra y la vida del escritor, además de regresar al pasado y ver las estancias tal y como pudo conocerlas el propio Valle. Destaca el jardín que la rodea, con un buen número de ejemplares centenarios que compartieron espacio con el propio escritor.

Interior de la capilla de San Mauro de Vilanova. | Noé Parga

El itinerario no urbano lleva a recorrer todo Vilanova para descubrir un buen número de edificaciones. Entre todas las edificaciones que figuran en este recorrido destacan las pequeñas capillas de San Simón y Santa Marta por contener un gran valor literario en la obra del escritor.

En la primera, un pequeño edificio de planta rectangular que se encuentra al pie de la PO-531, se gestó el inicio de la obra de «El Embrujado». Valle-Inclán era devoto de San Simón por la tradicional romería que se celebra en octubre y allí hablaba con los ciegos que le contaban las historias que luego él acabaría utilizando en sus obras.

El lugar en el que se encuentra la pequeña capilla de Santa Marta, Pontearnelas, sirvió de inspiración a Valle-Inclán para el personaje de Arnelas que aparece en «Don Juan Manuel», «Sonata de Otoño» y «Marqués de Bradomín».

Además del valor histórico que posee este enclave medieval, el puente que da nombre al lugar está vinculado a ritos de fertilidad en la comarca de O Salnés.

El primer hombre que cruce el puente durante la celebración del rito, será el padrino del niño que nazca, y el nombre del pequeño será Alberto o Alberta. También destaca el pazo da Rúa Nova, vinculado a la familia de Valle y protegido como Bien de Interés Cultural.

Un museo con 10.000 visitas el pasado año

Convertida en un templo dedicado a la memoria del escritor vilanovés, la Casa de O Cuadrante, es uno de los espacios museísticos de la comarca de O Salnés que recibe un mayor número de visitantes. El pasado año estuvo muy cerca de los 10.000 visitantes interesados en conocer la obra y la biografía del escritor vilanovés.

La mayor parte de estas visitas son estudiantes de institutos que organizan excursiones cuando comienzan a conocer al escritor vilanovés, lo que les permite profundizar más en el temario. Las explicaciones que reciben se centran en el estilo literario, haciendo especial atención en el esperpento. Diferentes son las explicaciones que reciben los grupos que llegan a través de agencias.

Noticias relacionadas

Provenientes de toda España, estos reciben explicaciones para situar a Valle-Inclán en el contexto de los usos y costumbres de las Rías Baixas, espacio que están visitando. Además de ubicar al escritor vilanovés, también explican cuestiones culturales muy arraigadas, como son la presencia de los cruceiros o las historias de la Santa CompañaSin embargo, desde que Vilanova se ha convertido en punto obligado de paso para los peregrinos que recorren la Variante Espiritual, son muchos los que aprovechan para acercarse a este espacio museístico, dando el toque internacional al legado que dejó Valle en el municipio arousano.