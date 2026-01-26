SmartPeme + ofrece cursos de manejo de la IA y códigos QR

La Diputación ofrece esta semana siete nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme+. Las acciones, todas ellas requieren inscripción previa, se celebrarán entre hoy y el viernes y ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como la inteligencia artificial, Instagram, programas de gestión hostelera o códigos QR.

Las inscripciones pueden hacerse en su web y el que tendrá lugar hoy se llama «Mellora de procesos con IA II - Marketing con IA, contido que impacta». Es una primera sesión -la segunda es el jueves- y los participantes aprenderán a diseñar carteles y anuncios de impacto, combinando fotos y textos para que sus ofertas se lean con claridad y atraigan clientela de inmediato, según informan desde el servicio.