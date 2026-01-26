SmartPeme + ofrece cursos de manejo de la IA y códigos QR
La Diputación ofrece esta semana siete nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme+. Las acciones, todas ellas requieren inscripción previa, se celebrarán entre hoy y el viernes y ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como la inteligencia artificial, Instagram, programas de gestión hostelera o códigos QR.
Las inscripciones pueden hacerse en su web y el que tendrá lugar hoy se llama «Mellora de procesos con IA II - Marketing con IA, contido que impacta». Es una primera sesión -la segunda es el jueves- y los participantes aprenderán a diseñar carteles y anuncios de impacto, combinando fotos y textos para que sus ofertas se lean con claridad y atraigan clientela de inmediato, según informan desde el servicio.
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- Una aparatosa salida de vía en la AP-9 deja tres heridos
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»