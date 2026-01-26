Un robo de escaso botín, pero que marcó a unos hosteleros de O Grove

Los propietarios del bar O Altiño de O Grove se llevaron este fin de semana un buen disgusto cuando los amigos de lo ajeno forzaron la puerta principal y se llevaron el cajón de la registradora. El escaso botín de, como mucho cien euros, es lo de menos para estos hosteleros que se quedan con «el susto y la inseguridad que te genera» ser víctima de un robo.

Así lo contaba hoy una de sus propietarias, Ana Lijó. De hecho, han contratado la instalación de una alarma de seguridad. No tenían porque «en casi treinta años que llevamos con el negocio, primero con mis padres y ahora nosotros, nunca nos había pasado nada parecido».

La dueña también estaba ayer a la espera de la llegada de la policía científica para la toma de huellas, pues interpusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del viernes al sábado y los ladrones forzaron en varios puntos la puerta principal de este local, ubicado en la carretera de San Vicente y A Lanzada. «Sospechamos que usaron una palanca y como tiene tres cerrojos, debieron ir probando hasta que le abriera», relata la mujer.

Así se la encontraron al día siguiente y con el marco también fuera de sitio, además de que arrancaron el cajetín de la caja registradora donde guardaban monedas para cambio que no habían contabilizado exactamente. No obstante, calculan que podía haber entre un mínimo de 50 0 60 euros hasta un máximo de cien.

«Más que el dinero o los daños, que no sabemos cuánto será, a la espera de que nos digan si la sustitución del cajón es suficiente y la máquina no se ha estropeado, te quedas con la intranquilidad de salir por la puerta cuando cierras, de saber si puede volver a pasarte», añadió la hostelera.