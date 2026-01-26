Rías Baixas forma a los integrantes de su panel de cata
Preparan siete incorporaciones al equipo
Mancomunidade y Paco & Lola participan en unas jornadas de valorización de residuos vitivinícolas
La Denominación de Origen Rías Baixas quiere que su panel de cata esté formado por expertos y profesionales del sector vitivinícola con los máximos conocimientos y formación posible, dado que este equipo, como encargado de analizar sensorialmente los vinos para certificar su calidad y asegurar que cumplen con el perfil característico de cada zona, juega un papel esencial en el funcionamiento de esta marca de calidad.
Es por ello que el Consello Regulador de la DO, presidido por Isidoro Serantes, no solo amplía la plantilla de ese panel de cata, sino que aporta a sus futuros integrantes todos los conocimientos necesarios para velar por la correcta aplicación del reglamento de la DO y garantizar la calidad de los vinos amparados por este sello.
En su momento, Rías Baixas ofertó nueve plazas y se presentaron nueve aspirantes, obligados a cumplir unos exigentes requisitos profesionales y a presentarse a una serie de pruebas.
Fueron siete los que superaron esa criba, y son ellos los que ahora se encuentran inmersos en pleno proceso de formación antes de convertirse en catadores oficiales del panel de la DO.
El día 4 se enfrentarán a la última prueba, por lo que podrán iniciar un «periodo de prácticas» que los llevará a participar en diferentes catas. Así las cosas, «si todo se desarrolla de forma óptima, al finalizar este año de prácticas y después de superar unas pruebas pasarán a formar parte del panel de cata de manera oficial», anuncian en el Consello Regulador.
La valorización de residuos vitivinícolas avanza
La Mancomunidade do Salnés y la cooperativa Paco & Lola participaron en unas jornadas de trabajo desarrolladas en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand que se centraron en la valorización de los residuos vitivinícolas y el manejo y conservación del suelo.
Los resultados obtenidos en dicho encuentro, con participantes de España, Portugal y Francia, serán expuestos ahora a los viticultores, comercializadores y ciudadanos en general mediante diferentes charlas-coloquio, la primera de ellas el 23 de febrero en el Auditorio de Ribadumia.
Será allí donde los diferentes expertos invitados aportarán a los presentes sus conocimientos en la materia y tratarán de despejar las dudas que puedan surgir en torno a la gestión de los subproductos y la utilización de fitosanitarios. Todo ello al abrigo del proyecto «Soil & wine residues», financiado con fondos europeos.
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- Una aparatosa salida de vía en la AP-9 deja tres heridos
- Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra
- Mar estudia adelantar la colocación de cuerdas colectoras para recoger mejilla
- Las lluvias complican la poda y el acceso a las tierras de cultivo
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»