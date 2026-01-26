Rías Baixas forma a los integrantes de su panel de cata

La Denominación de Origen Rías Baixas quiere que su panel de cata esté formado por expertos y profesionales del sector vitivinícola con los máximos conocimientos y formación posible, dado que este equipo, como encargado de analizar sensorialmente los vinos para certificar su calidad y asegurar que cumplen con el perfil característico de cada zona, juega un papel esencial en el funcionamiento de esta marca de calidad.

Es por ello que el Consello Regulador de la DO, presidido por Isidoro Serantes, no solo amplía la plantilla de ese panel de cata, sino que aporta a sus futuros integrantes todos los conocimientos necesarios para velar por la correcta aplicación del reglamento de la DO y garantizar la calidad de los vinos amparados por este sello.

En su momento, Rías Baixas ofertó nueve plazas y se presentaron nueve aspirantes, obligados a cumplir unos exigentes requisitos profesionales y a presentarse a una serie de pruebas.

Una de las sesiones de trabajo con los futuros integrantes el plantel de cata. / FdV

Fueron siete los que superaron esa criba, y son ellos los que ahora se encuentran inmersos en pleno proceso de formación antes de convertirse en catadores oficiales del panel de la DO.

El día 4 se enfrentarán a la última prueba, por lo que podrán iniciar un «periodo de prácticas» que los llevará a participar en diferentes catas. Así las cosas, «si todo se desarrolla de forma óptima, al finalizar este año de prácticas y después de superar unas pruebas pasarán a formar parte del panel de cata de manera oficial», anuncian en el Consello Regulador.