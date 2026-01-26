Ocho empresas aspiran al contrato para «activar» una carretera en Vilanova

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de ocho ofertas para ejecutar las obras de conexión de un vial de la concentración parcelaria con las carreteras autonómicas PO-531 y PO-301, en Vilanova de Arousa.

Esta actuación supondrá una inversión autonómica de más de 900.000 euros y el objetivo de la Xunta es ejecutar las obras a lo largo de este año 2026. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses.

Fuentes de Infraestruturas recordaron que se trata de obras en dos puntos distintos, en extremos. En Pontearnelas se conectará un ramal con la glorieta de enlace con la PO-301, que también se remodelará con esta actuación; mientras que en Baión se ejecutará una nueva glorieta para enlazar con la PO-531, la carretera que une Vilagarcía y Pontevedra.

«De este modo, se aprovechará el potencial de este vial de casi cinco kilómetros, ya que hasta ahora no estaba resuelta esa comunicación de manera directa y segura en estos puntos», detallaron.

La intervención incluye la construcción de una nueva glorieta en Baión y la remodelación de otra en Pontearnelas, además de los ramales de acceso correspondientes. En cuanto a la mentada modificación, se pasará de la forma circular que presenta en la actualidad a una ovalada.

«Con esta actuación se trata de proporcionar funcionalidad a este vial, también como alternativa a la carretera provincial Baión-András, la EP-9701, evitando el paso por los núcleos urbanos. Así, además de reforzar la seguridad de conductores y peones, disminuirá el tráfico en la citada carretera provincial, con el consecuente beneficio para la ciudadanía», expusieron las mismas fuentes.

El proyecto que está en licitación también incluye la construcción de muros de contención para evitar la ocupación de terraplenes y efectos sobre el río, en el caso de la PO-301. Además de reposición de aceras que puedan resultar afectadas por las obras y actuaciones relacionadas con el drenaje de las aguas donde sea preciso.

Con esto se aprovechará la carretera de la parcelaria que lleva tiempo terminada, pero sin total utilidad por la falta de estas conexiones. De hecho, ahora tendrá la misma funcionalidad que la vía provincial, con un trazado más recto para no pasar por núcleos.

Tras la presentación de estas ofertas, la Xunta evaluará ahora sus ofertas para elegir a la adjudicataria en función de los baremos indicados en el pliego de condiciones.