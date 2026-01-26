La lluvia no puede con San Paio

Los vecinos de Valga pusieron buena cara al mal tiempo y a pesar de que las previsiones meteorológicas no pintaban excesivamente bien, no dudadon en seguir adelante con una de sus tradiciones: la celebración de San Paio. Sobre todo porque uno de sus momentos más destacados es el traslado de los santos desde la iglesia parroquial de Cordeiro hasta la de Vilar.

En concreto, la comitiva la completaron San Roque y San Antón y es el preludio además para festejar la Candelaria, el próximo día 2, cuando se realiza el recorrido a la inversa, pasando por aldeas como Vilarello, Moldes, As Eiras, Outeiro, Ferreirós y Beiro. Y es, cabe recordar, una de las procesiones más singulares, la de los Lacóns.

La lluvia no fue todo lo respetuosa que les hubiera gustado a estos valgueses, pero equipados y abrigados con ropa adecuada, los vecinos realizaron el recorrido contra viento y marea. Estuvo acompañado por la música del grupo de gaitas Brisas do Ulla de Catoira.

Noticias relacionadas

Al llegar al templo tuvo lugar la misa cantada por la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro.