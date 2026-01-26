El lado positivo de Joseph: las cascadas de Valga

No todo lo que dejan a su paso borrascas como Ingrid o Joseph es malo. En el lado positivo de la balanza se sitúa la espectacularidad que alcanzan espacios naturales privilegiados como las Fervenzas de Parafita e Raxoi, en el Ayuntamiento de Valga.

Las intensas precipitaciones de los últimos días hacen que este lugar tan frecuentado cuando hace buen tiempo resulte ahora mucho más llamativo que de costumbre.

Es uno de los espacios recomendados por Turismo de Galicia y, sobre todo, por el Concello de Valga. Es posible acceder a estas cascadas desde la carretera N-550, que avanza desde Pontecesures hacia Caldas de Reis. En el lugar de O Pino es preciso tomar un desvío hacia el lugar de Raxoi.

El molino de río y la pasarela de madera. / Iñaki Abella

«A partir de aquí encontraremos ya indicaciones hacia las cascadas de Raxoi y los molinos de Parafita, llegando en coche hasta un punto en el que iniciar una ruta a pie durante unos 500 metros en medio de un denso bosque de ribera», esgrimen en Turismo de Galicia.

Una vez alcanzado el río Valga, los visitantes se encontrarán un molino restaurado y una pasarela de madera que permite recorrer cómodamente este paraje fluvial y observar de cerca la espectacularidad de los saltos de agua.

La primera cascada cae desde unos diez metros de altura y forma una piscina natural. A su lado hay unas escaleras que permiten alcanzar la segunda cascada, de unos seis metros de altura.