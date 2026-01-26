Evacúan a una mujer tras sufrir una caída cuando entraba al trabajo en Catoira
Una operaria fue trasladada hoy a un centro sanitario tras sufrir una caída cuando iba a entrar a trabajar en una factoría de Catoira.
Los hechos ocurrieron sobre las seis de la mañana y la mujer se quejaba de un fuerte dolor, sobre todo en la espalda. No obstante, hasta la llegada de los servicios sanitarios se mantuvo consciente.
Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de Protección Civil, así como una ambulancia del 061 que se encargó de su evacuación a un centro médico.
La caída se produjo en las inmediaciones de la empresa Friscos y la mujer se habría resbalado cuando iba a entrar a ocupar su puesto de trabajo y sin que sepan los motivos exactos.
Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía fue requerida ayer por el 061 para ayudarles con dos pacientes en estado de alteración. No obstante, finalmente no fue necesaria su intervención.
Desde el cuerpo recuerdan que este tipo de peticiones forman parte de un protocolo con este organismo e implantado para la protección de los sanitarios frente a posibles agresiones voluntarias o involuntarias de pacientes. No obstante, en la mayoría de casos se consigue calmar a la persona y no se precisa una intervención directa.
