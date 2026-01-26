Arousa hace aguas

El mobiliario urbano se cae a pedazos, las carreteras se vuelven impracticables, las fincas de cultivo están anegadas, los desbordamientos de ríos van en aumento y los equipos de emergencias no dan abasto. Son las consecuencias de borrascas como Ingrid, Joseph y todas las adversidades meteorológicas que las precedieron.

Lo cierto es que llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho. Son muchas las semanas acumuladas de vientos, intenso oleaje y precipitaciones constantes –con claros ocasiones– que están causando estragos en la ría de Arousa y los diferentes municipios de O Salnés y el Ullán.

Como consecuencia de ello, hay que insistir, ríos como el Umia y muchos de sus afluentes –también los del Ulla– han empezado a desbordar.

La huella de la borrasca Ingrid en la comarca. / FdV

Otra de las consecuencias de las lluvias persistentes se aprecia claramente en el asfalto de multitud de carreteras, tanto principales como secundarias, así como en pistas de la concentración parcelaria y todo tipo de caminos o accesos del rural.

En el caso de Vilagarcía resulta especialmente preocupante, e incluso peligroso, el estado en que se encuentra la avenida de Valle Inclán, tanto en tramos ya viejos y necesitados de una urgente reparación como en otros que han sido recientemente «parcheados».

Existen grandes socavones que afectan también a pasos de peatones sobreelevados y dificultan la circulación a lo largo de todo este importante y concurrido vial, el cual avanza paralelo a los dominios de la Autoridad Portuaria y a la línea de costa, desde el centro vilagarciano hacia Vilaxoán.

Plantaciones anegadas. / Iñaki Abella

Pero no es, ni mucho menos, la única zona castigada por las lluvias y, a veces, un deficiente mantenimiento de las infraestructuras.

Sin salir de Vilagarcía también se observa el peligro que entrañan los baches en la avenida de Cornazo –acceso a Lobeira–, al igual que sucede en otros muchos lugares de la localidad.

Como también en los diferentes municipios del Ullán, Meaño, Meis, Ribadumia y O Grove, donde son más que evidentes las consecuencias del duro invierno tanto en carreteras como en el mobiliario, paseos y todo tipo de estructuras.

Aunque lo más preocupante ahora es el estado de las carreteras. Algunas tan importantes como la vía rápida, la PO-229, la PO-530 y la PO-531.