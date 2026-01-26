Arousa hace aguas
Fincas anegadas, carreteras intransitables y ríos desbordados en O Salnés y el Ullán
El mobiliario urbano se cae a pedazos, las carreteras se vuelven impracticables, las fincas de cultivo están anegadas, los desbordamientos de ríos van en aumento y los equipos de emergencias no dan abasto. Son las consecuencias de borrascas como Ingrid, Joseph y todas las adversidades meteorológicas que las precedieron.
Lo cierto es que llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho. Son muchas las semanas acumuladas de vientos, intenso oleaje y precipitaciones constantes –con claros ocasiones– que están causando estragos en la ría de Arousa y los diferentes municipios de O Salnés y el Ullán.
Como consecuencia de ello, hay que insistir, ríos como el Umia y muchos de sus afluentes –también los del Ulla– han empezado a desbordar.
Otra de las consecuencias de las lluvias persistentes se aprecia claramente en el asfalto de multitud de carreteras, tanto principales como secundarias, así como en pistas de la concentración parcelaria y todo tipo de caminos o accesos del rural.
En el caso de Vilagarcía resulta especialmente preocupante, e incluso peligroso, el estado en que se encuentra la avenida de Valle Inclán, tanto en tramos ya viejos y necesitados de una urgente reparación como en otros que han sido recientemente «parcheados».
Existen grandes socavones que afectan también a pasos de peatones sobreelevados y dificultan la circulación a lo largo de todo este importante y concurrido vial, el cual avanza paralelo a los dominios de la Autoridad Portuaria y a la línea de costa, desde el centro vilagarciano hacia Vilaxoán.
Pero no es, ni mucho menos, la única zona castigada por las lluvias y, a veces, un deficiente mantenimiento de las infraestructuras.
Sin salir de Vilagarcía también se observa el peligro que entrañan los baches en la avenida de Cornazo –acceso a Lobeira–, al igual que sucede en otros muchos lugares de la localidad.
Como también en los diferentes municipios del Ullán, Meaño, Meis, Ribadumia y O Grove, donde son más que evidentes las consecuencias del duro invierno tanto en carreteras como en el mobiliario, paseos y todo tipo de estructuras.
Aunque lo más preocupante ahora es el estado de las carreteras. Algunas tan importantes como la vía rápida, la PO-229, la PO-530 y la PO-531.
