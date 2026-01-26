Un coche disputado tras una venta acaba inmovilizado en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía inmovilizó ayer por la noche un coche por circular sin el permiso obligatorio en vigor por la calle Maruja Mallo. Según pudo averiguar, el titular lo habría dado de baja de manera temporal tras un conflicto con la persona que lo conducía en el marco de una compra venta entre particulares.

Los agentes explicaron que carecer de este permiso en vigor está prohibido por la normativa y supone una infracción sancionada con 500 euros, así como la inmovilización del vehículo hasta que se subsane la deficiencia. Así las cosas, la grúa municipal lo trasladó al depósito, donde permanecerá mientras tanto.

Las mismas fuentes relataron que localizaron el vehículo transitando por la calle Maruja Mallo y comprobaron que figuraba como dado de baja de manera temporal en la base de la Dirección General de Tráfico. Fue el titular y «las pesquisas apuntan que lo habría hecho tras un conflicto entre este y la persona conductora en el marco de una compra venta entre particulares».