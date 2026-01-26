Un carrito de la compra, una bici y otros objetos esperan a sus dueños

Un carrito de la compra o una bicicleta son algunos de los objetos perdidos en la ciudad que están bajo custodia de la Policía Local de Vilagarcía y que fueron hallados en diciembre.

También son los más destacados, pues el resto de cosas del listado suelen ser bastante habituales. Así, en la relación aparece un patinete infantil, un pulsómetro de color negro, un teléfono de la marca Redmi de color verde con la pantalla rota, una alianza dorada, un reloj inteligente de color rosa y un bolso dorado con una cartera fucsia de la marca Bimba y Lola.

Esto a mayores de la mentada bicicleta, que es de la casa California y de color naranja, y el carrito de la compra, azul.

Los propietarios que quieran recuperarlos deben acreditar que son los dueños legítimos para que los agentes puedan entregárselos.

El anuncio se publicó en el tablón de edictos de la web del Ayuntamiento el pasado día 19 y se trata de objetos encontrados en la vía publica abandonados o que han sido entregados por ciudadanos en las dependencias oficiales.

Las oficinas del cuerpo municipal se encuentran en el bajo de la Casa Consistorial y el listado permanecerá 15 días desde que subió para los interesados en su consulta.