Cambados, puerto base para recuperar un pasado en Sálvora

Varias toneladas de madera desembarcarán en el puerto de Cambados como punto de partida para su traslado a la isla de Sálvora. Su destino será la estructura de la cubierta de la antigua fábrica de salazón, como parte de su rehabilitación para convertirla en el centro de visitantes del Parque Illas Atlánticas. Se trata de un proyecto en el que colaboran Xunta y Estado con un presupuesto de 2,6 millones de euros y que se ha encomendado a la empresa pública Tragsa.

La sociedad ha iniciado las contrataciones necesarias para ejecutar la obra, que tiene sus complicaciones al tratarse de una isla pequeña y deshabitada. Los traslados deben realizarse por barco y hace unos días se licitó el transporte diario de los trabajadores desde el puerto de Aguiño.

También el suministro de decenas de unidades de piezas de madera de castaño para construir la cubierta de par hilera tradicional que quedará vista en el techo del tejado, el cual llevará un recubrimiento metálico. El objetivo es recuperar al máximo posible su aspecto original. El puerto de Cambados ha sido el elegido para la empresa que resulte adjudicataria deposite las hileras, vigas, pilares, rastreles, tirantes, entablados… Tragsa los llevará desde aquí a la isla de Ribeira.

El contrato ha salido por un precio de 248.000 euros y establece una serie de particularidades para el material, empezando porque debe ser de madera de castaño.

No se especifica exactamente dónde se realizarán estos depósitos y Cambados dispone de varios muelles desde donde hacerlo, desde Tragove, hasta el viejo muelle en forma de T o San Tomé.

No obstante, según el pliego de condiciones, habrá un ritmo de suministro, que se marcará según el cronograma de los trabajos y no se admitirá ninguno previo acuerdo con Tragsa. De hecho, se realizará en varias entregas en un plazo máximo de cuatro semanas a contar desde la formalización del contrato y con un máximo de cinco entregas.

El propósito de las administraciones es contar con un centro de visitantes donde se exhiban los valores naturales, históricos y patrimoniales del archipiélago y del conjunto de las Illas Atlánticas. Para ello se contempla una instalación museística, además de la creación de los espacios necesarios como punto de información y también para servicios del personal de mantenimiento y vigilancia.

Este plan completará una inversión anterior realizada en la antigua factoría y no es la única, pues también se ha actuado en el faro.

Cabe recordar que no hay transporte regular, pero existen visitas organizadas por las diferentes navieras que operan en la ría de Arousa para visitar este BIC paisajístico.

No obstante, hay un cupo diario de 250 visitantes por día y es obligado ir acompañado por un guía. En caso de querer acudir en embarcación privada también hay que gestionar permisos de navegación y fondeo ante el Parque Nacional.