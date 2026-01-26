Una avería eléctrica afectó a cuatro trenes del eje Vigo-Santiago

La tragedia vivida en la localidad cordobesa de Adamuz –con el resultado conocido de 45 muertos– y los posteriores accidentes o incidentes registrados en el servicio de cercanías catalán y otros puntos de la red viaria española, hacen que los usuarios tengan la sensibilidad a flor de piel y se muestren más preocupados de lo habitual a la hora de subirse al tren, a pesar de tratarse de uno de los medios de locomoción más seguros que existen.

Pero con las tragedias tan recientes, hay muchos viajeros que no se fían y, desconfiados, asisten con más preocupación que nunca a cualquier incidencia, por menor que sea y aunque forme parte de las complicaciones habituales del servicio ferroviario.

Sucedió ayer, sin ir más lejos, cuando en los andenes de la estación de ferrocarril de Vilagarcía de Arousa se fue la luz en varias ocasiones y decenas de viajeros tuvieron que permanecer a oscuras en los apeaderos a la espera del tren procedente de Vigo y Pontevedra.

Para más inri, el convoy que debía desplazarse hacia Santiago de Compostela a las ocho de la tarde, y cuya llegada a la estación vilagarciana ya había sido anunciada por megafonía a los pasajeros momentos antes, no solo no aparecía, sino que empezaba a acumular un preocupante retraso.

Estábamos completamente a oscuras en el andén y el tren no llegaba, de ahí que empezáramos a comentar que quizás habría sufrido algún accidente o que quizás había problemas en las vías

De ahí que se encendieran las alarmas entre algunos de los muchos viajeros –sobre todo estudiantes que regresaban a la capital gallega tras pasar el fin de semana en casa–, que empezaron a hacer todo tipo de cábalas sobre lo que estaba pasando, sin descartar la hipótesis de un accidente o cualquier tipo de complicación en las vías.

El suministro eléctrico «se interrumpió y restableció varias veces» a lo largo de la tarde-noche antes de que todo volviera a una aparente normalidad «después de estar esperando al frío por el tren de las ocho, que finalmente llegó a las ocho y media», relataban algunos de los pasajeros que contactaron con FARO DE VIGO para alertar de lo que estaba sucediendo.

Los andenes de la estación de Vilagarcía, anoche. / K.M.

Y lo que pasaba era que se había producido una avería en la red eléctrica que acabó afectando a cuatro trenes del eje Vigo-Pontevedra-Santiago.

Desde la compañía suministradora Naturgy confirman una avería en uno de los cables de la red eléctrica subterránea. Sus trabajadores actuaron con rapidez para restablecer el servicio cuanto antes en la zona afectada –el entorno de la estación de tren y Carril–, de ahí que el desabastecimiento energético se acotara a un periodo de apenas veinte minutos, entre las 20.05 y las 20.23 horas.

Pero fue inevitable la afectación a los trenes, tal y como confirman en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Estos retrasos se producen con frecuencia y ya estamos acostumbrados, pero es inevitable que nos preocupáramos porque nos acordamos todos de lo que ha estado pasando en España estos últimos días

«Ocupación de circuito»

En este caso hablan de una incidencia catalogada como «ocupación de circuito», que se corresponde con un fallo eléctrico y «afectó a cuatro trenes entre las 20.07 y las 20.20 horas en Vilagarcía, Catoira y Pontecesures», pero sin mayores consecuencias que los retrasos producidos.

Ante hechos así hay pasajeros que les restan importancia, diciendo que «no hay de qué preocuparse, pues no es la primera vez que se va la luz o que se producen retrasos, solo que ahora estamos todos más pendientes de este tipo de cosas».

Sin embargo, hay otros que, al referirse a lo sucedido en la estación de Vilagarcía, reconocen que «hubo momentos en los que nos preocupamos porque nadie sabía qué estaba pasando».

Tras haber alcanzado ya su destino, en Santiago, un viajero contaba la experiencia diciendo: «Estábamos completamente a oscuras en el andén y el tren no llegaba, de ahí que empezáramos a comentar que quizás habría sufrido algún accidente o que quizás había problemas en las vías».

La estación de ferrocarril vilagarciana. / FdV

«Estos retrasos se producen con frecuencia y ya estamos acostumbrados, pero es inevitable que nos preocupáramos porque nos acordamos todos de lo que ha estado pasando en España estos últimos días», apostillaba desde la capital gallega uno de los estudiantes afectados.

Entre ellos, no solo jóvenes vilagarcianos, sino también llegados a Vilagarcía desde O Grove, Cambados y otros puntos de la comarca de O Salnés para subirse al tren y desplazarse a Santiago o A Coruña.

De ahí que el retraso y la falta de luz también complicaran las cosas para la circulación rodada en el entorno de la estación vilagarciana, que suele ser un caos en los momentos de máxima actividad ferroviaria.

Esta vez muchos de los padres que llevaron en coche a sus hijos hasta el apeadero vilagarciano tuvieron que quedarse también esperando en sus coches, «por si el tren no llega», de ahí el colapso viario vivido en la zona del aparcamiento.

Cabe remarcar también que los usuarios del tren no fueron los únicos perjudicados por el apagón de ayer, sino que, como es lógico, la avería en el suministro eléctrico también afectó a domicilios particulares y negocios de los alrededores. «En Carril se fue la luz cinco veces», aseguraban algunos de los allí residentes.