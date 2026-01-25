Vilagarcía recordará a cinco vecinos deportados a campos nazis con las "piedras de la memoria"

Vilagarcía colocará el martes 27 de enero cinco «piedras de la memoria» para recordar a cinco vecinos deportados a campos de concentración nazis tras la derrota republicana en la Guerra Civil y la posterior etapa franquista. La iniciativa del Concello coincide con el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El homenaje se integra en el proyecto Stolpersteine, del artista alemán Gunter Demnig, extendido por Europa como un mapa urbano del recuerdo. Las piezas se incrustan en el pavimento y llevan una placa de latón con la identidad de la víctima y datos de su deportación.

El acto institucional estará presidido por el alcalde, Alberto Varela, y contará con familiares de los homenajeados. A las 11.00 horas comenzará en la plaza Rafael Pazos de Vilaxoán, donde se colocarán dos lastras dedicadas a Ramón Diz Rivas y a Antonio Lamas Jueguen, que serán descubiertas por Marcela Diz y Joaquín Lamas.

La segunda parada será alrededor de las 12.00 horas en la Praza da Liberdade de O Carril, con otras dos stolpersteine en memoria de José García Rodríguez y Antonio Quintáns Romero. En el caso de Quintáns, la presencia de familiares permanece pendiente de confirmación. La iniciativa se completará con una quinta «piedra» dedicada a Francisco Lorenzo Varela, que se instalará en la confluencia de la rúa do Río con Valentín Viqueira, en pleno centro urbano.

De los cinco homenajeados, cuatro murieron en el complejo de Mauthausen-Gusen (Austria). El único superviviente fue Antonio Lamas Jueguen, internado en Buchenwald (Alemania) y liberado en 1945.

Las biografías reflejan un patrón de exilio y detención. Ramón Diz Rivas (1887) fue evacuado a Francia y detenido en mayo de 1940; tras pasar por Angulema, llegó a Mauthausen y murió en Gusen el 27 de enero de 1941. Lamas (1912) fue arrestado por la Gestapo y deportado a Buchenwald en 1944; sobrevivió y falleció en 1989 en Sète (Francia).

En Carril, José García Rodríguez (1914) murió en Gusen el 15 de octubre de 1941. Antonio Quintáns Romero (1909), vinculado a la CNT, fue deportado en abril de 1941 y murió en Gusen el 19 de marzo de 1942. Francisco Lorenzo Varela (1896) también pasó por Angulema antes de ser asesinado en Gusen el 6 de abril de 1941.

El Concello vincula la acción a la Ley de Memoria Democrática y a su línea de recuperación histórica local. Las losas quedarán en la calle como recuerdo colectivo permanente.. Otras acciones en este marco fueron la sustitución del callejero municipal de nombres de figuras de la dictadura española, los homenajes a Luis Pando y a Laureano Gómez Paratcha, la retirada de símbolos franquistas como en la iglesia Santa Eulalia, los actos en reconocimiento de mujeres represaliadas o el monumento de Rosas Rotas.