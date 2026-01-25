Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
Dos conductores dan positivo en alcohol, uno con una tasa de 0,81
M. Méndez
La Policía Local de Vilagarcía da cuenta de un extenso parte de sucesos registrado durante la madrugada y esta misma mañana, con tres personas heridas, una orden de alejamiento en un caso de violencia de género y controles de alcoholemia con varios positivos.
Del caso Viogen hay que reseñar que el presunto agresor de una vecina de Vilagarcía sobre el que pesa una orden de alejamiento decidió seguirla hasta su casa, supuestamente «para hablar con ella a solas».
Evidentemente, fue interceptado por los agentes policiales que recibieron el aviso, y ahora tendrá que comparecer ante la Justicia para explicar lo sucedido y, si procede, asumir otro tipo de medidas cautelares.
En cuanto a los heridos, parece que todos ellos de carácter leve, se trata de tres personas que se vieron implicadas en una tumultuosa pelea.
Respecto a los controles de alcoholemia efectuados por la Policía Local de Vilagarcía, esta vez destaca el caso de un conductor que dio positivo con una tasa de 0,81, por lo que fue denunciado por vía penal.
Los municipales sorprendieron a otro automovilista que alcanzaba los 0,38, por lo que se enfrenta a una sanción de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir.
