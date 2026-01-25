Siembra de centeno como homenaje a la cultura agraria
El centro de interpretación O Quinteiro albergó otra actividad centrada en recuperar las costumbres del rural y sus viejos oficios
La recreación de la tradicional matanza del cerdo, la Festa da Malla –en la que mostrar cómo se separaba antiguamente el grano de la paja–, la recuperación de los rituales vinculados a la celebración de San Juan, talleres de cestería, rutas en las que mostrar cómo explotar los montes comunales o clases magistrales sobre la elaboración de chorizos. Son solo algunas de las propuestas que ofrece a lo largo del año O Quinteiro de Temperán.
Un Centro de Interpretación de la Cultura Agraria (CICA) que ayer abundaba en esa labor de divulgación y preservación de los oficios y costumbres del rural con una nueva jornada lúdica, esta vez girando en torno a la siembra de centeno, participada por niños y adultos.
Las instalaciones de este espacio museístico –una casa de labranza tradicional como las que se habitaban hace dos siglos–, consiguieron así mostrar de nuevo la riqueza vinculada a la historia del rural que rodea a la parroquia de San Vicente.
Cuando llegue el momento habrá nuevos talleres, tanto para recolectar ese centeno como para usarlo para elaborar harina y pan, complementado así las muchas posibilidades de esta casa agraria del siglo XVIII restaurada y adaptada a usos etnográficos, culturales, didácticos y turísticos.
La misma en la que es posible destilar orujo o aprender a conocer la plantas que en generaciones pasadas se utilizaban para alimentación o con fines medicinales.
Todo ello aderezado con almuerzos a base de productos típicos, como el ofrecido ayer tras la siembra del centeno o el que se anuncia ya para el 8 de marzo, una vez finalizada la cata ciega de vinos populares prevista para esa jornada en este espacio museístico del lugar de Cacheirás.
