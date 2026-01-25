La Semana Santa de Paradela pisa el acelerador

La Semana Santa de Paradela ha retomado la normalidad tras vivir varias semanas de sobresaltos por la dimisión en bloque de la anterior directiva y las desavenencias vecinales que casi ponen en peligro la celebración, que es de Interés Turístico de Galicia. Y lo hace porque ha practicado lo que promulga, la palabra del dios cristiano, y el consenso se hizo posible entre la ciudadanía de esta parroquia que durante tres décadas ha levantado y mantenido una de las representaciones más singulares.

Así las cosas, los ensayos regresaron ayer a la Casa da Fábrica con una primera sesión a la que seguirán otras muchas, pues con los últimos contratiempos les hace falta el tiempo. «Es más bien una toma de contacto para comprobar la situación del vestuario y si hace falta confeccionar algo, ver los papeles que pueden estar sin cubrir aún y repartirlos...», explicaba unas horas antes la alcaldesa, Marta Giráldez.

El Concello siempre ha estado implicado en la cita, con aportación económica, colaboración de recursos disponibles y la propia regidora forma parte de los extras, acudiendo caracterizada desde hace años como el pueblo testigo del desenclavo de Jesús, en la procesión del Viernes Santo. Sin embargo, ahora da un paso más y también canalizará las relaciones con los medios para evitar que vuelva a correr en peligro la celebración. Y es que tras avanzar este diario que no se contaba con Daniel Castro como Jesús para este año, se realizaron comentarios personales y apreciaciones en un medio público que causaron un disgusto que, al final, fue generalizado, pues Paradela adora su Semana Santa. De hecho, la verdad es que fueron capaces de reconducir la situación y un grupo de cinco vecinos que lleva años participando dio un paso adelante y decidió tomar las riendas tras el encuentro organizado por Giráldez para reconducir la situación y en el que, según contó aquel día, se acordó no alimentar más polémicas y ponerse manos a la obra para que este año no se perdiera. Así las cosas, el joven Gabriel Magariños, que tendrá el papel protagonista, ya está con el guion y también el resto de personajes fundamentales en los pasajes bíblicos. Todo el equipo está entregado al reparto de trabajos que se ha hecho por áreas, para agilizarlo, según explicó la regidora, que ayer también se acercó un rato a la Casa da Fábrica.

El programa nunca ha contemplado grandes novedades por motivos obvios, pero en algunas ediciones se introdujeron ciertas innovaciones que este año no serán posibles dado que, aunque se ha reaccionado rápido, «tampoco vamos muy holgados de tiempo».

Como siempre, nunca sobran manos, así que la puerta está abierta a quienes quieran participar en las escenificaciones, pues siempre hacen falta actores extra, o simplemente echar un cable para que todo salga nuevamente bien. Para mantener el nivel que año a año atrae a cientos de personas a Paradela para asistir a una tradición con más de 200 años de antigüedad y que hace treinta se oficializó hasta convertirse en algo más que el máximo exponente de la fe cristiana en esta parroquia. Ya es incluso un recurso turístico y, de hecho, una de sus aspiraciones es convertirse en una Fiesta de Interés Turístico Nacional y el Ayuntamiento ha dado pasos en este sentido, pues, para empezar, mejoraría la disponibilidad de recursos. Eso sí, los vecinos no quieren perder de vista lo que realmente es, su espiritualidad y el respeto por la tradición.