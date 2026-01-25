Quico Cadaval actúa hoy en Cambados

El ciclo Cultura ao Quente de Cambados prosigue hoy con la actuación de Quico Cadaval en el centro social de Vilariño. Será a las 19.00 horas y como siempre habrá unos «petiscos» al finalizar. Y es que la actividad de la Concellería de Cultura busca crear ambiente para que los vecinos compartan un rato, además de disfrutar de una propuesta cultural al lado de casa.