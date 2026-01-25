Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quico Cadaval actúa hoy en Cambados

El ciclo Cultura ao Quente de Cambados prosigue hoy con la actuación de Quico Cadaval en el centro social de Vilariño. Será a las 19.00 horas y como siempre habrá unos «petiscos» al finalizar. Y es que la actividad de la Concellería de Cultura busca crear ambiente para que los vecinos compartan un rato, además de disfrutar de una propuesta cultural al lado de casa.

