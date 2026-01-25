La Policía atiende un VioGén en Vilagarcía
La Policía Local colaboró ayer con la Nacional en la asistencia de un caso de VioGén que tuvo lugar en la ciudad de Vilagarcía. Asimismo, los agentes arousanos asistieron a una mujer que sufrió una caída en la calle Arapiles. Según sus responsables, afortunadamente la señora no sufrió heridas de gravedad y no precisó ser traslada a un centro sanitario.
