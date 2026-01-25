Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía atiende un VioGén en Vilagarcía

La Policía Local colaboró ayer con la Nacional en la asistencia de un caso de VioGén que tuvo lugar en la ciudad de Vilagarcía. Asimismo, los agentes arousanos asistieron a una mujer que sufrió una caída en la calle Arapiles. Según sus responsables, afortunadamente la señora no sufrió heridas de gravedad y no precisó ser traslada a un centro sanitario.

